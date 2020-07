Murió Alan Parker, el director de Evita

El cineasta de 76 años de edad también estuvo a cargo de «Expreso de Medianoche» y «Pink Floyd The Wall». Los detalles.

El mundo del cine volvió a vestirse de luto en el día de hoy como consecuencia de la muerte a los 76 años de edad de Alan Parker, reconocido director inglés recordado por películas como Midnight Express (Expreso de medianoche, 1978), Fame (Fama, 1980) y Evita (1996).

Nació en Londres en 1944. y también fue escritor, productor y actor. El fallecimiento fue confirmado por el Instituto de Cine Británico y por la familia del realizador, que a través de un comunicado indicó que el deceso ocurrió luego de una lucha contra una “larga enfermedad”.

Ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes en 1985 por Birdy, y obtuvo el galardón a Mejor Director en los BAFTA de 1978 y 1991 por Midnight Express y The Commitments, respectivamente.

Alan Parker se destacó en el género musical con filmes como Bugsy Malone (1976), Fama (1980), Pink Floyd The Wall (1982) y Evita, siendo esta última cinta la que lo trajo a la Argentina, ya que fue la adaptación cinematográfica de la obra teatral de Andrew Lloyd Webber sobre la vida de Eva Duarte de Perón.

Esa película también tuvo parte del rodaje en Hungría, y fue protagonizada por Madonna, Antonio Banderas y Jonathan Pryce en los papeles de Evita, El Che y Juan Domingo Perón, respectivamente.

El último largometraje realizado por Parker fue The Life of David Gale (La vida de David Gale), estrenada en 2003 con las actuaciones de Kevin Spacey y Kate Winslet, y que recibió malas críticas.

Nunca ganó un Oscar, pero sí estuvo nominado al premio a Mejor Director por Expreso de medianoche y Mississippi Burning (Mississippi en llamas, 1988). De manera global, las películas de Alan Parker ganaron diecinueve premios BAFTA, diez Globos de Oro y seis Premios de la Academia.

Fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria cinematográfica británica y también fue nombrado caballero en 2002.

Se desempeñó tanto en el cine británico como en el estadounidense, además de ser miembro fundador del Gremio de Directores de Gran Bretaña.

En 2013 recibió el Premio BAFTA Academy Fellowship, el mayor honor que la Academia Británica otorga a un artista, y en 2015, Parker donó su archivo personal a esta institución.