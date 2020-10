Muerte de Almada: elevaron a juicio la causa por encubrimiento

A más de cuatro años y medio de la muerte de Ángel Almada, una de las dos causas judiciales que se desprendió de la investigación fue elevada a juicio. Se trata de la causa por encubrimiento que tiene a ocho personas imputadas: cinco policías, el ex delegado whitense Marcelo Acosta, Héctor Pagotto y Cintia Serdeiro.

Leandro Aparicio, abogado de la familia del joven de 17 años que falleció tras caer del puente peatonal de Ingeniero White, indicó en Radio Altos que Pagotto era amigo de Acosta y que Serdeiro era la testigo que afirmó que le había comprado a Ángel el celular a cambio de dos cervezas la noche que cayó del puente.

“Cuando se empezó a investigar y a encontrar pruebas se descubrió que había distintas personas que encubrieron y desviaron la investigación”, remarcó.

En los últimos días, la Cámara resolvió confirmar la elevación a juicio luego de no hacer lugar a las apelaciones de los abogados de los imputados. Aclaró que todavía no hay fecha para la realización del juicio.

En cuanto a la causa original que investiga el fallecimiento de Ángel, que para su familia y su abogado no quedan dudas que fue asesinado, se aguarda la declaración de testigos. Pero Aparicio cuestionó que no se ha avanzado porque no se pueden desarrollar declaraciones presenciales debido a la pandemia de coronavirus.

“El fiscal Marcelo Romero Jardín nos dice que no cuenta con una cámara para tomar la testimonial”, criticó.