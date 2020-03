Mucha pauta publicitaria y poca ayuda social

Es sabido que el Municipio no tiene mucha sensibilidad social, y eso se refleja en los millones que gasta en pauta publicitaria. En Informate Acá realizamos varios informes comunicando la cantidad de dinero que gastan mensualmente y hasta de manera anual.

En este 2020, tan solo entre La Nueva, La Brújula 24 y LU2, derrocharon más de 8 millones de pesos. Lo anterior es sin tener en cuenta que en la mayoría de los medios, los periodistas cobran una pauta aparte.

Durante el 2019 el Municipio repartió más de 70 millones de pesos para que los medios hagan silencio. El 45% de la plata se repartió en los 10 principales medios periodísticos.

Transitamos épocas difíciles, si bien es verdad que no es algo nuevo, pero la emergencia sanitaria agrava las cosas y son muchas las personas que si no trabajan no comen.

Desde la Municipalidad proveen un bolsón de alimentos que tiene 9 productos muy básicos y todavía no se incluyeron los artículos de limpieza, algo crucial para prevenir enfermedades. ¿Alcanza ese bolsón para abastecer a una familia?

Evidentemente es más importante financiar 36 (o más) medios/ periodistas, en vez de ocuparse de las personas en situaciones más vulnerables. El silencio mediático es muy caro y para este Gobierno, es prioridad.