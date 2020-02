Moyano sobre la Tolerancia Cero: «El Estado no puede no hacer nada ante este flagelo”

En Informate Acá dialogamos en exclusivo con el diputado nacional, Facundo Moyano. Estuvo en nuestra ciudad luego de hablar con Santiago Saccoccia, se interesó por el proyecto de ordenanza Tolerancia Cero y se reunió con Héctor Gay y con la Comisión de Tránsito del Concejo Deliberante.

“Como legislador Nacional impulso el proyecto a nivel nacional, hay que fijar ese parámetro en el país para que cada distrito se pueda adherir a esta Ley que es totalmente necesaria para atacar la problemática en Argentina, hay un índice altísimo de mortalidad por siniestros víales”, expresó.

Y agregó que “el proyecto de alcohol cero al volante es el más visible pero no es el único, el Estado no puede no hacer nada ante este flagelo”.

Sobre el proyecto de ordenanza que propone Santiago Saccoccia, padre de Facundo quién perdió la vida en manos de un conductor alcoholizado, mencionó que “tiene el mismo objetivo y es el rol que tienen las familias de víctimas de siniestros víales, le dan el corazón y no permiten que sólo sea una noticia que después se apaga”.

En cuanto a la reunión con el intendente Héctor Gay, contó que “fue muy buena, el intendente tiene contemplación de esta problemática que en Bahía Blanca no es la excepción y tiene idea de tratar la ordenanza que plantea la tolerancia cero”.

Agregó que hay “varios proyectos que hacen a una mayor seguridad vial, tienen que ver con la educación vial, con medidas tecnológicas para la seguridad en el transporte, como sensores o detectores de fatiga. Muchos de los siniestros se pueden evitar con estas medidas”.

Explicó que acerca de este tema “el Estado tiene que tomar una política que tiene que ser apartidiaria. Tiene que ser una política que tienen que tomar los mandatarios a nivel municipal, provincial y nacional. Tiene que haber un cambio de consciencia para que todos asumamos la responsabilidad”.

Con respecto a las medidas específicas, contó que serían:

– Alcohol cero

– Medidas tecnológicas

– Educación vial

– Penalizar a quien se niegue al control de alcoholemia

– Sanciones y penalización para los que sin cometer siniestros, tengan un nivel de alcohol en sangre.

Y por último, enfatizó diciendo que “hay que debatir en la caratula en caso de producirse un siniestro que lleve a la muerte de una persona… la caratula debe ser dolo eventual” .