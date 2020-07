Moria Casán se sinceró: “A Cristina, la veo en modo pausa”

Moria Casán fue entrevistada este miércoles por el ciclo A dos voces y fiel a su estilo, respondió a todas las preguntas de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano sin filtro.

Sobre la realidad de la Argentina, fue contundente: «El argentino es jodido -dijo-. Siempre tiende a focalizar la mirada en el otro. Eso termina funcionando como espiral y resulta muy tóxico. Yo voy para adelante. Para atrás, ni para tomar impulso».

«¿Y a Cristina (Fernández de Kirchner) cómo la ves?», le preguntaron. «A Cristina, la veo en modo pausa», respondió.

«Ella trabajó, trabajó y trabajó para armar algo. Cuando me enteré de que la fórmula era Alberto Fernández- Cristina Fernández, no lo podía creer. Me asombré tanto que no necesité ni un lifting», bromeó.

Ante la consulta de si Mauricio Macri la había «defraudado», dijo: «No, porque yo nunca espero nada de nadie, pero los aumentos (de tarifas) fueron terribles». Y añadió: » Y para ser sincera totalmente, les digo que yo, en la época de Macri, pude ahorrar».