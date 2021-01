¿Morena Rial está embarazada?: el gesto en una foto que sembró la duda entre sus seguidores.

Instalada en Villa Carlos Paz, vive un gran presente laboral con su debut teatral.

El 2021 empezó muy bien para Morena Rial. Después de terminar el año pasado envuelta en un escándalo de una fiesta clandestina, donde a su ex Facundo Ambrosioni le partieron una botella en la cabeza, la mediática ahora está en Villa Carlos Paz en plena temporada teatral. En su gran debut como actriz, forma parte del elenco de La mentirita junto con Iliana Calabró, Freddy Villareal y Rodrigo Noya. Ahora, sus seguidores notaron que la artista podría tener otra buena noticia para ellos, relacionada con su familia.

El rumor no tardó en circular. La hija de Jorge Rial publicó una foto en su cuenta de Instagram tocándose la panza, mientras posa frente al espejo con un minivestido escotado de color blanco. Ese simple gesto bastó para que sus fanáticos lo interpretaran como un posible embarazo.

A pesar de que recibió decenas de mensajes de felicitaciones, More prefirió no contestar ninguno ni tampoco dar declaraciones. Más tarde subió un video con el mismo look y siguió compartiendo imágenes en sus stories como si nada hubiese pasado.