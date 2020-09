Morales cargó contra Macri y aseguró que la Ciudad no merece “un peso más” de coparticipación

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, cargó contra sus aliados macristas de Juntos por el Cambio (JxC). Cuestionó la carta de Macri, las marchas anticuarentena y avaló la decisión del Gobierno Nacional respecto de la coparticipación.

Uno de los referentes de la Unión cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, se metió de lleno en la interna de JxC y cuestionó duramente a sus aliados del macrismo. Primero eligió al ex presidente, Mauricio Macri, por la carta que firmó el pasado fin de semana.

Morales consideró que «está en todo su derecho de fijar posiciones, pero no comparto esa visión y he apoyado las medidas que tomamos junto al Gobierno nacional». En este sentido, agregó que hay que «profundizando el diálogo y no las grietas».

«Tampoco incentivemos las protestas callejeras. No puedo oponerme en Jujuy y aplaudirlo en la Ciudad», aseguró el Gobernador.

También se metió por completo en la interna que se abrió la semana pasada entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad por el manejo de la coparticipación. Al respecto, Morales consideró que CABA «tenga el 1.4% que tuvo históricamente, más el costo de servicios de Seguridad transferidos por Nación». Pero aclaró que no tiene que recibir «ni un peso más».

Por último, le mandó un mensaje a todos los radicales en el armado que viene respecto de la alianza que integran: «La UCR no sea furgón de cola de una coalición».