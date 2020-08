Monte Hermoso: se mantiene la restricción de ingreso y habilitan entrenamiento al aire libre

En los próximos días se lanzará el protocolo para el acceso de contribuyentes, no domiciliados, a partir de septiembre.

Entre los anuncios realizados hoy por el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, se informó que desde la semana que viene se habilitará la práctica de entrenamientos deportivos al aire libre para rugby, fútbol y hockey, solo para mayores, no para categorías formativas; y la restricción de ingreso a no residentes hasta el 28 de agosto, aunque adelantó que los próximos días se lanzará el protocolo para el acceso de contribuyentes, no domiciliados, a partir de septiembre.

Respecto a la práctica deportiva, se aclaró que solo se permitirán los deportes ya mencionados dependientes de los Clubes Atlético Monte Hermoso y Suteryh.

En cuanto al ingreso de propietarios no residentes, a partir del mes que viene, el Jefe Comunal aseguró que en breve se conocerá el protocolo, «estamos estudiando la posibilidad de que accedan 200 autos por día, con dos ocupantes como máximo, y viendo horarios. Por supuesto que esta decisión se sostendrá en base a la situación epidemiológica regional; en Monte Hermoso hemos sido muy cuidadosos tanto en el ingreso como en el egreso de nuestros vecinos y la realidad actual demuestra positivamente que las medidas tomadas desde el inicio de esta pandemia fueron acertadas», manifestó.

Ante la probable apertura de la ciudad, Dichiara remarcó la necesidad de respetar más que nunca las medidas preventivas.

También estuvo presente en la conferencia el secretario de Salud, Jorge Busca, quien informó que en el marco del testeo aleatorio realizado a 73 vecinos en búsqueda de pacientes con anticuerpos, es decir personas que tuvieron COVID-19 de manera asintomática, resultaron dos positivos.

«Estos vecinos ya se encuentran inmunizados y no es posible determinar cuando estuvieron enfermos», aclaró.

Además informó que actualmente hay un caso activo de un montehermoseño que no se encuentra en la ciudad, por temas de salud, aunque ya se aisló preventivamente a los posibles contactos estrechos.

De esta manera, hasta el momento hubo 7 casos de COVID -19 en la ciudad balnearia, 5 detectados en el curso de la enfermedad con 4 ya recuperados y 2 más ya inmunizados que fueron detectados a través del examen aleatorio de anticuerpos.