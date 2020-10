Monte Hermoso: Se detectó la elaboración no autorizada del producto “Agua Alcalina hidrogenada ACQUALINA”

La Dirección de Bromatología Municipal informa a la población que el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), detectó la elaboración no autorizada del producto: Agua Alcalina hidrogenada, Marca: ACQUALINA

Contenido neto: 600 cc, 1 litro, 2 litros, 6 litros y 20 litros

“El agua alcalina hidrogenada no se encuentra contemplada en el Código Alimentario Argentino, además el establecimiento no cuenta con la debida autorización. Las irregularidades mencionadas no permiten verificar la trazabilidad, ni asegurar la inocuidad del producto en cuestión, representando un riesgo para la salud de la población.

Por todo lo expuesto, la DIPA recomienda:

● A la población que tenga en su poder el agua marca ACQUALINA, que se abstenga de consumirla.

● A quienes expendan el producto, que cesen su comercialización.

● Consumir productos que cuenten con su debida autorización.

Ante cualquier duda escribir a: vigilancia.dipa@mda.gba. gob.ar