Monte Hermoso: Prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

👉A medida que desciende la temperatura y aumenta la necesidad de calefaccionar los hogares, la Secretaría de Salud recomienda a la población tomar los recaudos necesarios para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

👉El mal funcionamiento de estufas, calderas, termotanques, calefones y cocinas a gas natural y el uso de leña o carbón para calentar los ambientes pueden producir monóxido de carbono. Este gas altamente tóxico puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados.

👉El uso de métodos inadecuados para combatir el frío aumenta la probabilidad de accidentes.

👉Es importante prevenir, todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son evitables.

👉¿Qué es el monóxido de carbono?

👉Es un gas tóxico que se produce por la mala combustión del gas natural, leña, carbón y/o nafta usados para calefaccionar el hogar y encender motores.

👉No se ve, no irrita, ni tiene olor. Las personas se intoxican al respirarlo sin darse cuenta.

👉¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir intoxicaciones?

· Mantener siempre el ambiente ventilado. Una rejilla de ventilación o la ventana apenas abierta, pueden salvar una vida.

· Evitar calefaccionar con el horno o las hornallas de la cocina.

· No instalar el calefón en el baño. Si tiene el calefón en el baño, asesórese para reubicarlo.

· Antes de acostarse, apagar las estufas y sacar los braseros de su casa.

· Hacer revisar por un gasista matriculado la salida al exterior de calefones y estufas.

· Realizar todas las instalaciones de gas, la colocación de artefactos y su reparación con un gasista matriculado.

· Verificar que la llama de los artefactos sea azul. Si es de otro color (amarillo o anaranjado) está funcionando en forma defectuosa, produciendo cantidades anormales de monóxido de carbono. Llame enseguida a un profesional.

· No encender motores a combustión en lugares cerrados (autos, grupos electrógenos, motosierras, etc.).

👉¿Cuáles son los principales síntomas?

👉El principal riesgo es que en muchos casos la persona no es consciente de los síntomas y como son inespecíficos puede confundirse con otras enfermedades.

Pueden ser:

· Dolor de cabeza

· Náuseas o vómitos

· Mareos, acompañados de cansancio o falta de fuerza

· Desmayo o pérdida de conocimiento

· Alteraciones visuales

· Convulsiones

· Coma

· Muerte

👉¿Qué hacer ante los primeros síntomas?

· Ventilar la habitación rápidamente (abrir puertas y ventanas).

· Salir del ambiente contaminado.

· Concurrir al hospital más cercano.

· Informar al personal médico sobre la sospecha de estar sufriendo intoxicación por monóxido de carbono.