Monte Hermoso: Fiestas patronales: el Padre París agradeció a las autoridades por el “respeto a las instituciones”.

Se celebraron las fiestas patronales de la Parroquia Stella Maris de nuestra ciudad. Por los protocolos establecidos, este año la celebración principal se realizó en la playa.

La tradicional procesión, que año a año realizan a pie los fieles de la Parroquia por distintos puntos de la ciudad, se realizó este año en caravana vehicular y culminó con la bendición de las aguas.

La advocación de Stella Maris (Estrella del Mar) refiere a María que guía como una estrella a la gente de mar. Muchos católicos y comunidades pesqueras costeras, así como numerosas iglesias, escuelas y colegios se consagran a Stella Maris, Nuestra Señora Estrella de la Mar o María, Estrella de la Mar.

Agradecimiento

El párroco Walter París agradeció al intendente Dichiara y al intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, por el “respeto y cuidado” a la parroquia y a las “instituciones en general” durante el período de confinamiento.

“Incluso en el confinamiento más estricto, nunca me prohibieron salir a trabajar”, sostuvo el sacerdote en declaraciones durante una entrevista radial con Fiore Jackson, en Radio Atlántica.

“Sé por sacerdotes en otros distritos que incluso les ponían un policía en la puerta y no los dejaban salir de su casa. Yo la verdad que me he sentido muy respetado y muy cuidado”.

“Hemos vivido situaciones difíciles, pero también hemos vivido situaciones excepcionales. La pandemia nos ha hecho ser más creativos”, dijo el Párroco. “Todo es para dar gracias a Dios”, concluyó.

Fotos: Fabio Latorre