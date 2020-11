Monte Hermoso: El municipio rompió el silencio en el tema de la usurpación en medio de la profusa difusión del caso.

“La mujer no entiende que el municipio no tiene facultad para intervenir”, dijo el secretario legal y técnico de la comuna, Mariano Prieto, al referirse al caso de la usurpación denunciada por Luciana D’alessio

Como derivación de una entrevista radial a la víctima de la usurpación de un sector de la propiedad familiar de Dufaur al 1400, conjeturó Prieto que “la mujer no entiende la situación por la que está pasando, que por supuesto no es agradable para nadie, que a cualquiera lo angustia, es entendible el enojo y las reacciones que pueda llegar a tener, pero eso no justifica que se puedan mezclar los distintos roles del Estado.

“Hay una realidad donde por un lado actúa la justicia ordinaria a través de los tribunales de justicia y por otro lado está el municipio y hay delegación de facultades y de competencia”, explicó Prieto.

Las declaraciones del funcionario municipal fueron efectuadas al programa “Casi Humanas”, que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio Atlántica, que conducen Carolina Viera Rocca y Mónica Carmelino, quienes le aceptaron el “derecho a réplica” solicitado tras la nota a la damnificada.

“La realidad acá es que en cuestiones de usurpaciones, el municipio no está facultado ni por la Constitución, ni por el Código Civil, ni por el Código Penal, ni ninguna normativa, para intervenir y decidir quién tiene que estar y quién no. Quien emite una orden de desalojo es un juez cuando se configura el delito de usurpación, nunca el municipio.

La orden, en este caso, la emite un juez en lo penal, porque nosotros vimos la denuncia, y la ejecuta el mismo juzgado, el municipio nunca interviene”.

A la espera de resoluciones judiciales

Ante la requisitoria periodística sobre la presencia de menores o gente en situación de calle habitando la propiedad usurpada, explicó: “En muchas ocasiones lo que se hace, cuando sale la orden de desalojo, es agregar un apartado en la resolución donde la justicia le pide al municipio que aborde la situación para poner en resguardo a los menores. No es que nosotros tengamos que analizarlo, pensarlo o tomar la iniciativa, debemos esperar que venga un oficio judicial con la indicación de que el municipio se presente con sus funcionarios competentes en la materia junto con el fiscal o con quien esté a cargo de la diligencia para realizar las medidas de resguardo y de cobijo que decida la Justicia. Nosotros no tenemos la facultad para ir a hacerlo.

“Ahora esta señora salió por todos los medios nacionales hablando de la municipalidad pero la realidad es que a nosotros no nos llegó nada, solo nos llegó una carta documento de ella solicitando que intervenga la Secretaría Ambiental por la cuestión de la tala de árboles y se le contestó aconsejándole que haga la denuncia penal, no teniendo competencia la municipalidad y asimismo se hizo el acta y la Secretaría realizó las acciones correspondientes.

“Esta mujer no entiende la situación penosa que se puede derivar de una usurpación o de ser víctima de cualquier delito. Pero, insisto, todo se resuelve en el ámbito de la justicia, nada tiene que ver el municipio porque no tiene competencia, si actuáramos de otro modo estaríamos ejerciendo abuso de autoridad”.

Ante la consulta sobre los robos denunciados en la propiedad, a las amenazas que recibe el casero y la aparición de un hombre armado, captado por las cámaras de vigilancia que D’alessio instaló para controlar los movimientos en su propiedad, Prieto explicó que “debe actuar la Fiscalía que corresponde y justamente en esta denuncia en particular está contemplada la denuncia de la usurpación y la de robo y fue por eso que pudimos tomar vista del expediente donde constan ambos delitos. Mientras tanto sigue adelante la investigación a través de la Fiscalía y como abogado entiendo que hay elementos sobrados para elevar la causa a juicio”.

Y acerca del acompañamiento, la atención a su problema que D’alessio le reclama del municipio, afirmó: “Al municipio le están achacando como lamentables, cuestiones que no le corresponden atender, pero al margen de eso con esta mujer se habló, hablaron diferentes funcionarios, se le explicó, hablamos con los abogados, con conocidos de ella, se lo hemos explicado en innumerables oportunidades, la realidad es que a esta mujer se la contuvo. Si hay una parte del Estado que ella considera que no le responde no es justo que salga a responsabilizar a otra parte del Estado, como es el municipio, porque no tenemos competencia, y se lo hemos aclarado a ella. Entiendo toda la situación, penosa, pero en la desesperación salir por todos los medios nacionales a culpar a quien no corresponde tampoco ayuda mucho”.

A disposición

“Nosotros estamos a total disposición. A pesar de que ha dicho que el intendente le bloqueó el teléfono cuando ha hablado en innumerables oportunidades; me gustaría saber si en cualquier otra ciudad, ante un caso similar, el intendente va a atender a las personas que reclaman por una situación privada… nuestro intendente la atendió, en varias oportunidades, la atendimos los funcionarios, hicimos lo que nos pidió. Es injusto”.