Monte Hermoso: 6 pampeanos denunciaron que fueron estafados con un alquiler

Seis jóvenes de la provincia de La Pampa fueron estafados por una persona a la que le alquiló un inmueble para pasar las vacaciones en la ciudad de Monte Hermoso.

Tres chicos y tres chicas de alrededor de 18 años denunciaron que cuando llegaron la vivienda estaba abandonada.

Según comentaron, entablaron una conversación por WhatsApp con «una persona que dice ser Marta Gonella, quien tendría una casa en alquiler, la cual se encontraba publicada en Facebook, en una página de nombre ‘Alquileres Monte hermoso'».

Esta persona les mandó fotos de la casa, por adentro y por afuera y tenía un costo de cuatro mil pesos diarios.

La presunta propietaria les indicó que «tenían que hacer una transferencia de 12 mil pesos» y les dio un número de cuenta que está a nombre de Pedro Sergio Ocampo.

De todas maneras, por la cantidad de estafas que se han denunciado, le pidieron la foto de un servicio para constatar que sea verdad. Sin embargo, la mamá de uno de los chicos dijo que «se fijamos bien y estaba truchada».

«Cuando llegan a Monte Hermoso le mandan un mensaje a la mujer para avisarle que ya estaban entrando y que iban para la casa. Estaba conectada en ese momento, y después de eso no se conectó más. Apagó el celular directamente», explicó.

A pesar de no recibir respuestas, el grupo se dirigió a la dirección que tenían de la vivienda. Pero, al llegar, «se dan cuenta que hacía rato no entraba nadie y que estaba como abandonada. Espiaron por la ventana y no hay muebles, ni nada. Estaba todo vacío», lamentó.