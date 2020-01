Mónica Farro sobre la pelea con Sol Pérez: “Se paró adelante mío y me decía ‘pegame, pegame’”

Mónica Farro brindó su versión sobre la pelea que protagonizó con Sol Pérez en el teatro justo antes de realizar la obra “Veinte Millones”, en la que ambas participan junto a la protagonista Carmen Barbieri en Mar del Plata.

“Soy una persona frontal: fui al camarín, estaba la vestuarista y otras personas: le pregunté si tenía algún problema. Y empezó a los gritos, pero con mi vida personal. No puedo decir los insultos porque son horribles. Obviamente si vos me insultás yo te voy a responder, ¿pero a los golpes? Jamás”, contó Mónica en diálogo con Marcelo Polino.

Luego, continuó: “Ella se paró adelante mío y me decía ‘pegame, pegame’. La sacaron entre cuatro porque estaba desquiciada. La palabra ‘gato’ es lo mínimo que me dijo. Yo tengo sangre en las venas. Me paré en el sillón y le dije ‘de mi familia no hablás’. La agarraron entre cuatro personas y le dije a Carmen ‘quedate tranquila que no le voy a pegar’. Ella me decía ‘vení, pegame’”.

Por la pelea, Sol se fue del teatro y Carmen salió a escena para contarle al público que no se realizaría la función de ese viernes. El sábado, retomaron la obra y en el saludo final se vio que ambas mujeres estuvieron cada una en una punta diferente.