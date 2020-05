Moccero: «Estamos en alerta verde, re tranquilos porque no hubo ningún caso»

En Informate Acá dialogamos con el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero. Hablamos de cómo afectan las medidas por la pandemia en su partido, y también nos brindó una perspectiva a nivel general.

“Tenemos muchas actividades porque estamos tratando de encausar los nuevos planes que nos bajaron de vivienda, pavimento y cloacas, algo distinto para despejarnos del coronavirus”, empezó diciendo Moccero.

En cuanto al coronavirus, explicó que ellos están “en alerta verde, re tranquilos porque no hubo ningún caso. Todos los sospechosos que entran terminan siendo resfríos comunes o anginas, ninguno confirmado por suerte”.

Y agregó que “la población está tranquila, está todo el comercio abierto y lo único que nos falta es el sector de gastronomía”.

“Tenemos una zona de distritos que no tenemos ningún caso, es terrible que no se permita la gastronomía, se están fundiendo”

Con respecto al sector gastronómico, contó que tuvieron “una reunión y armamos un protocolo que es bastante estricto y no sé si conviene mucho, pero por lo menos para que puedan empezar a abrir, pero lo denegaron”.

Por otro lado, se refirió a los sueldos de los municipales y dijo que lograron abonarlo bien porque tuvieron “auxilio de la Provincia para pagar marzo y abril, y creo que en mayo vamos a estar bastantes justos. Estamos tomando recursos ajustados para no pedir más porque seguramente el mes que viene con los aguinaldos vamos a tener que pedir otra vez”

También se refirió a Bahía Blanca y contó: “Hace un mes lo llamé a Gay para preguntarle por qué no ponía controles en los accesos, y me dijo que tenía como mil camiones en el puerto y no los llegaba a controlar… hace unos días atrás se decidió a poner los controles, pero ya es tarde”.

Habló de la Sexta Sección y dijo que “somos una región libre de coronavirus, salvo Bahía Blanca”.

Por último, se refirió al mandato y a las decisiones del presidente diciendo: “Yo creo que está perfecto, la única sugerencia que hago es que en las regiones que están libres se tendría que manejar distinto. Comparto la postura de salvar vidas y no la economía… acá Alberto Fernández hizo lo que tenía que hacer”, sentenció.