La cantante fue denunciada por una de sus excoristas, quien cantó con ella durante una década hasta que la dejó sin trabajo sin previo aviso.

María Paz Ferreyra, conocida artísticamente como Miss Bolivia, fue denunciada por su ex corista, Carolina Pacheco, quien trabajó con la cantante durante una década.

A través de un hilo de Twitter, la denunciante, Caro Pacheco habló de la demanda que le inició a Miss Bolivia, quien, afirma, la dejó sin trabajo sin aviso previo. Y fue contundente: «No le crean nada».

«Por fin puedo decir: la demanda a mi ex empleadora ingresó. Arranca el (largo) tramo final. En 2018, luego de parir y sin aviso ni arreglo, comenzó a recortar mi trabajo hasta hacerlo desaparecer. Después de DIEZ (10) años de ser la voz a su lado, sin saber, entrené a mi reemplazo», comenzó diciendo la cantante en su cuenta oficial.

Y continuó: «Explícitamente en un llamado en donde yo rogaba por laburo (feb 2019, muy puérpera) me dijo que ella canta con quien quiere. También me hizo creer que fue mi responsabilidad quedarme sin trabajo. A mi (ex) compañero lo siguió contratando. Tengo un comunicado formal de todo esto pero no sé cómo ni cuando», indicó.

«Pero es indignante que siga siendo cara del orgullo (???) para por ejemplo el in4di. Casi hago la denuncia por discriminación ahí, imagínate lo sola que me siento cada vez que la revaloriza», añadió Pacheco.

«Hay diez años de videos y fotos que atestiguan lo que digo. Simplemente TRABAJÉ AHÍ SIN CAMBIO COMO ÚNICA CORISTA tantos años!», señaló Caro Pacheco, dejando evidencia, sobre todo en las redes sociales, de su trabajo con Miss Bolivia a través de los años.

En su descargo, la cantante manifestó: «Yo soy fuerte. Pero imaginen alguien en peores condiciones que yo con una figura grande de verdad. Sí, hablo de la que ni cabida. La que se hace la barrial pero tiene familia con campos por todos lados. No le crean nada«, cerró contundente, además de añadir: «Para quienes no me conocen, pueden entrar a mi Instagram y scrollear unos años, lo mismo en Facebook. Cuando arranqué tenía aún FOTOLOG mira lo que te digo. Así que en insta está recién la data desde 2012 o 13 aproximadamente».

Inmediatamente, Pachecho recibió una lluvia de mensajes de apoyo. «Se cayó el velo sobre lo que creía de X. De hecho me apareció este hilo xq la sigo y ella te sigue a vos. Te vi trabajar en el Konex cuando tenías una panza inmensa y me encantó tu laburo! Pero nunca te encontré en redes y justo paso ahora, casualidad? MUCHA FUERZA! Te abrazo!», «Quienes conocemos la historia esperamos hace mucho este momento! Fuerza Caro! Te bancamos!», «El día que se haga justicia brindamos con kefir en culo. No estás sola», se leyó entre las respuestas que obtuvo.

Horas después, expresó: «No usen lo que me hizo esta falsa sorora para pegarle al feminismo. El entorno me dejó a gamba, pero me sostuvo una red nueva, inmensa y amorosa mayormente de MUJERES, muchas madres y fervientes feministas de posta. Porque se milita con los hechos, no con los versos».

Recordemos que el 24 de julio, la Justicia desestimó las dos causas penales que Miss Bolivia inició contra su ahora exmarido, Emmanuel Taub por supuesta violencia de género. Aunque en ese momento aclaró: «La denuncia por violencia doméstica que elevó ante la Justicia de Familia sigue activa y en curso en la Justicia Civil. No puedo dar mayores precisiones al respecto, en razón del bozal mediático dispuesto para las partes», sostuvo.

Días después de las primeras declaraciones de la intérprete de «Tomate el palo», la percusionista Andrea Álvarez acusó a la cantante de querer sacar un rédito económico de la lucha de las mujeres contra el machismo y de mentir en su acusación contra Taub. Tras la impactante publicación de las imágenes de las heridas, se descubrió que tiempo atrás la cantante tuvo un accidente en bicicleta, se cayó y se lastimó, por lo cual la baterista compartió un furioso descargo, asegurando que la denunciante usó esos golpes para acusar al sociólogo.

«Hace todo lo contrario a lo que predica y encima gana fortuna, espacios y popularidad levantando banderas de ‘Si tocan a una nos tocan a todas’ o el ‘Yo te creo, hermana’, etc; atrasa y perjudica todo lo que dice defender«, comenzó el escrito de la excolaboradora de Soda Stereo, Divididos, Charly García y Attaque 77 entre otros artistas. «La locura tiene muchas formas, pero combinada con maldad es letal», dijo Álvarez.