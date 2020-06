Miguel Cherutti, Belén Francese y Pachu Peña, contagiados de COVID-19 por Lizy Tagliani

Lo tres participaron de El precio justo, el programa de la mediática. Gustavo Conti y Nai Awada, quienes también estuvieron en el ciclo, aguardan los resultados de sus testeos.

La terrible contagiosidad del COVID-19 no para de demostrarse, y ahora alcanza al mundo del espectáculo porque, tras el test positivo de Lizy Tagliani, se confirmó este miércoles que tres personas que participaron de su programa televisivo también tuvieron resultados positivos

Se trata del imitador Miguel Ángel Cherutti, la modelo Belén Francese y el humorista Pachu Peña, quienes participaron de las últimas emisiones del programa de Lizzy, El Precio Justo, que se emite por Telefé.

“Lamentablemente me enteré hoy que tengo COVID, estoy en shock, con miedo, angustia y una mezcla de sentimientos pero más que nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella. Los quiero mucho. Gracias a todos por estar pendientes. Voy a procesar esto”, escribió Francese en su perfil de Twitter.

Cherutti, por su parte, aseguró que “cuando Lizy y el asistente dieron positivo pensé ‘puede ser cualquiera de nosotros’”, y en diálogo con Pablo Duggan por Radio 10 recalcó: “Es un accidente, respetamos los protocolos”.

Por su parte, la mediática Nai Awada –otra participante reciente del ciclo–, aclaró desde sus redes que está esperando el resultado del testeo, y cargó contra quienes dieron por hecho su contagio: “Por favor no digan cosas sin información A MI NO ME DIERON EL RESULTADO DE MI HISOPADO AÚN!”, y luego fue más allá: “Ustedes entienden que dando información SIN CHEQUEAR CON LA FUENTE ÓSEA YO asustaron hasta a mi abuela? Manga de idiotas”.

De Gustavo Conti, otro participante de la emisión, también se informó aunque en este caso que su resultado era negativo, y él mismo lo aclaró: “Me están diciendo que di NEGATIVO con el resultado del COVID-19. Al hisopeado lo hice ayer y me dijeron 48 horas para saber el resultado. Hoy son 24 horas. Ojalá sea negativo como dicen, pero la verdad es que aún del canal no me avisaron nada todavía. Gracias”.

La propia Lizy, cuyo positivo fue anunciado el pasado viernes, había asegurado estar “preocupada por la gente que pasó por mi programa”. Tenía razón.