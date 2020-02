Mica Viciconte habló tras la denuncia que Nicole Neumann le hizo a Fabián Cubero por sus hijas

La panelista opinó sobre el reclamo legal que la modelo le hizo a su ex por «impedimento de contacto».

La aparente calma mutó en tormenta cuando Nicole Neumann se acercó a la comisaría 12 de Villa Urquiza y denunció a Fabián Cubero por «impedimento de contacto», bajo la infracción de la Ley Nro.24270. Según la modelo, no le entregó las niñas en tiempo y forma, como habrían arreglado.

¿Qué pasó? Nicole asegura que Sienna, Allegra e Indiana partirían el ocho de enero con su papá y que regresarían el primero de febrero a la casa de la panelista de Nosotros a la mañana. Sin embargo, se enteró a través de una de sus hijas que están en Villa Carlos Paz, donde actualmente se instaló Cubero por Mica Viciconte, que hace temporada allí.

Sin ánimos de encender aún más el conflicto, Mica charló con Infama (América) e intentó desligarse del asunto. «No estoy al tanto de nada», se sinceró. Y aclaró: «Lo que te puedo decir es que Fabián cumple con las cosas que tiene que cumplir”.

Antes de cerrar, aclaró por qué hoy por hoy toma distancia de los roces entre Fabián y Nicole. «Al principio me involucraba mucho y me afectaba. Con el tiempo me di cuenta que no me servía y me abrí. Es el día de hoy que no tengo idea del tema. Con el tiempo se va a ver quién tiene razón y quién no, es muy delicado”, sentenció.