Messi podría firmar super contrato con el Barcelona

Lionel Messi capitán del conjunto blaugrana y de la selección avanza en la renovación de su vínculo con el Barcelona fútbol club hasta 2023.

Mientras se reanuda la Liga de España tras el parate por el coronavirus, Lionel Messi y el Barcelona, están trabajando para encaminar la renovación con el jugador argentino, quien cumplirá 33 años el próximo miércoles. Luego de meses de turbulencia por las diferencias que se hicieron públicas con la dirigencia del plantel culé, Lionel Messi estaría dispuesto a firmar un nuevo contrato que finalizaría en junio de 2023.

El ofrecimiento para Leonel Messi representa un verdadero súper contrato. Porque en tiempos en los que las economías de los clubes se contrajeron por la crisis, a Messi no le tocarían lo que percibe anualmente, alrededor de 100 millones de euros brutos. Así lo consignan los medios españoles, que aseguran que tendrá premios por disputar más del 60% de los partidos de cada temporada (algo habitual en su hoja de servicios) y por los títulos que consiga liderando a la escuadra, con un bonus más generoso si alza la Champions League. Además, se especula con la posibilidad de que el Barcelona le ofrezca a Lionel Messi una “prima de renovación”, dado que no percibirá un incremento anual. ¿De qué se trata? De un monto fijo por única vez que los clubes suelen abonarle a los futbolistas que acepten renovar su vínculo una vez que entran en su último año de contrato; es decir, que están a 12 meses o menos de quedar en libertad de acción, instancia en la que Messi ingresa el próximo 30 de junio. La prima de renovación suele ser un monto importante, dado que representa una compensación ante la decisión del futbolista de no escuchar otras ofertas que pueden ser superiores a la de su actual club. Más: el nuevo lazo entre Barcelona y Lionel Messi incluiría una cláusula especial al final de cada temporada; la misma de la que disfrutó, por ejemplo, Andrés Iniesta. A través de la misma, Messi puede evaluar en el epílogo de la competencia fuerte si desea continuar o prefiere romper el vínculo, siempre y cuando no se marche a reforzar un adversario culé en la Liga de España o en las competencias europeas. Iniesta optó por jugar sus últimos años en el Vissel Kobe de Japón. ¿El atacante de la selección argentina se guarda la carta de un posible regreso a su país, para cumplir el sueño de vestir oficialmente la camiseta de Newell’s, el club de sus amores? ¿Le abre la puerta a la Major League Soccer de Estados Unidos, que sueña con tener a Messi y Cristiano Ronaldo en sus filas? Si firma el acuerdo, se despediría de Barcelona con 36 años.