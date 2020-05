Messi llamó a Lautaro Martínez para convencerlo de ir al Barcelona

La posible llegada de Lautaro Martínez al Barcelona es la novela del mercado de pases venidero cuando puedan terminarse las principales ligas europeas y este lunes sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de uno de los descubridores del actual delantero del Inter Adrián Fernández, quien reveló que Lionel Messi lo llamó para intentar convencerlo.

«Messi llamó a Lautaro para decirle que quiere que vaya al Barcelona a jugar junto con él», contó el presidente de la Subcomisión del Fútbol Amateur de Racing Club en diálogo con el diario catalán Sport.

Fernández contó la primera impresión que le causó el Toro cuando lo vio jugar en Bahía Blanca y ya tenía pinta de crack: «Fue en noviembre de 2013, hubo una prueba en el club Liniers de y Fabio Radaelli y Alfredo Acosta lo vieron en un selectivo. Enseguida me llamaron y me dijeron: ‘Adrián, hay un jugador extraordinario que tenemos que fichar sí o sí’. Les contesté que nuestra categoría ’97 ya estaba llena de buenos talentos y no teníamos lugar pero Radaelli me insistió, pidió que confiara en él y así lo fichamos», recordó.

Además de llenarlo de elogios por sus cualidades como futbolista pero también por cómo es Lautaro como persona, Fernández reveló que antes de debutar en Primera, tuvo una posibilidad para ir al Real Madrid pero ellos le aconsejaron no quemar etapas. «La rechazó porque le hablamos la gente que queremos a Racing y los que conducimos. Le dijimos que lo más importante para él en esa época era seguir con nosotros, debutar en Racing y disfrutar de un tiempo en la Primera División de Argentina». Por suerte nos escuchó».

Para cerrar, le auguró un futuro promisorio si se concreta su llegada al club catalán: «Le irá muy bien en Barcelona, va a ser un excelente reemplazo de Luis Suárez. Es su heredero ideal, tiene unas condiciones bárbaras y en Barcelona seguirá creciendo como futbolista y como hombre».