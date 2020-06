Menotti, sobre Maradona: «Lo asesinaron en el ’94»

En diálogo con Cadena 3 Santa Fe , el ex técnico de la Selección respaldó al «Diego» ante su sanción en el Mundial de ese año y apuntó contra Julio Grondona. «No lo defendieron porque el presidente de AFA estaba en FIFA», dijo.

Hace unas semanas, en diálogo con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (101.7 FM), Leopoldo Jacinto Luque contó que previo al Mundial 78 el entrenador, César Luis Menotti, le anticipó que iba a dejar afuera de la lista a Diego Armando Maradona.

Y «el Flaco» ratificó los dichos de Luque en diálogo con Cadena 3. «Maradona tenía 16 años y había gente con mucha experiencia en ese puesto, como Villa, Alonso, Kempes y Larrosa. Era difícil sacar a esos jugadores», sostuvo. Además, pensó en otros futbolistas que podían jugar en varios sectores de la cancha.

De hecho, hoy a la distancia, para Menotti ese episodio fue un «dolor menor» y así lo explicó: «Yo sabía que a Diego lo iba a tener en el juvenil del año próximo y sabía que iba a jugar tres o cuatro mundiales».

Incluso, al rosarino, más le costó cortarle la ilusión a otros futbolistas: «Más me dolió dejar afuera a gente que se despedía de la selección como (Humberto) Bravo y (Víctor Alfredo) Bottaniz».

La percepción que tuvo en esa charla con Luque no falló: Maradona jugó cuatro mundiales y junto a Ramón Díaz y compañía la rompió en el Mundial Juvenil de Japón 79. «Fue uno de los equipos que más me hizo disfrutar del fútbol», describió.

Si bien aclara que no es amigo de Maradona, no escatima elogios hacia el Diez. «Tenía tanto barrio, tanta calle en la cancha. Era un ángel».

No solo lo elogia: también lo defiende a capa y espada. «En el Mundial 82 bajamos un poco el nivel, pero también fuimos robados, porque nunca en mi vida vi las patadas que le pegaron a Maradona. Fue una persecución intencionalmente violenta», dijo Menotti.

Consultado sobre si a algún otro jugador los rivales salían a cazarlos como a Diego, el técnico respondió que sólo a Pelé. «Le pegaban, pero él también era temerario en sus reacciones. Diego se defendía jugando», afirmó, pese a que en ese Mundial de España 82, cansado de recibir tantas faltas ante Brasil, Maradona se fue expulsado por un planchazo.

Pero si respaldar a Maradona se trata, Menotti quiebra una lanza por él y el doping que lo dejó fuera del Mundial de EE.UU. «Lo asesinaron en el 94 y lo que más me dolió fue la falta de reclamo. Cuando dijo que le cortaron las piernas, se las cortaron de verdad. Nadie lo defendió de una decisión cobarde y autoritaria. No tuvo ni abogado», expresó, apuntando directamente a Julio Grondona.

¿Por qué nadie lo defendió a Diego? Para el Flaco no hay dudas al respecto: «Porque el presidente de AFA estaba en FIFA». Además le apuntó a Joao Havelange y Carlos Lacoste, quienes ostentaban el poder en ese momento junto a Grondona. «Como a Diego ya no lo podían controlar y tenía otras opiniones a ellos, ya no les convino tenerlo adentro de una cancha».

En el último tiempo, Fernando Signorini, Luis Islas y Abel Balbo pusieron en duda que realmente Maradona haya tomado una sustancia prohibida en EE.UU.. y Menotti se sumó a ellos. «Evidentemente estaba tomando algo que era una pelotudez grande como una casa, que no tenía nada que ver con las drogas. Es más: tengo dudas si tomó algo».

Esas diferencias con Grondona lo llevaron a Menotti a no pisar la AFA por más de 35 años. «No entré más desde 1982, hasta que ahora me llamó Claudio Tapia», detalló, apuntando otra vez contra Grondona. «El fútbol argentino muere en el 90 cuando Julio termina siendo más un hombre de la FIFA que de la AFA», opinó.

El mandamás de AFA ya tenía los logros deportivos y ahora tenía que ir por otros objetivos. «En el 90 la fuerza política de Grondona fue diferente, porque el éxito deportivo era muy grande: Mundial juvenil 79, campeón en el 86, subcampeón en el 90 y encima tenía a Maradona», describió el Flaco.

El ex técnico campeón del mundo también habló de otros temas: Lionel Messi, el Mundial ’78, Lionel Scaloni y Carlos Bilardo. Sus conceptos pueden leerse en esta nota.