Menotti: «El fútbol argentino muere en el ’90 con Grondona»

Aunque asegura que no deja ningún legado, nadie duda que César Luis Menotti es uno de los grandes referentes que tendrá siempre el fútbol argentino.

A pocos días de un nuevo aniversario de la obtención de la Copa del Mundo de 1978, el “Flaco” habló durante casi una hora con La Central Deportiva, programa que se emite por Cadena 3 Santa Fe (101.7), sobre un abanico de temas.

Argentina 1978

Ese Mundial fue el eje disparador de la extensa charla. Consciente que sin el título de Huracán del 73 no hubiese llegado a dirigir a la «Albiceleste», destacó el acompañamiento de los dirigentes de aquella época. «Tuvieron la valentía de armar un calendario de la Selección. Me ayudó mucho el fútbol del interior y Córdoba más que nadie«, subrayó.

La idea del rosarino era formar un equipo con mayoría de futbolistas del ámbito local, a excepción de Mario Kempes, que ya jugaba en Valencia. Para Menotti, el camino hacia la gloria comenzó unos años antes del Mundial, cuando Argentina ganó el Torneo de Esperanzas de Toulon en el 1975: «Nunca se había ganado algo fuera del país. Jugaban Valdano, Passarella, Pavoni, Trobbiani». También recordó que, a partir de ahí, la relación con los clubes empezó a ser más fluida.

Algunos de los valores de ese equipo pasaron a formar parte de la base para la Copa del Mundo. «El del 78 era un equipo muy sólido. Era muy difícil ganarle. Tenía jugadores con mucha humildad«, dijo. Y lo graficó diciendo que, «salvo Kempes, ninguno de los demás eran famosos».

«Hubiese sido muy triste para mí y los jugadores perder esa final porque teníamos la enorme ilusión de ganarla y yo sentía que era muy difícil perderla», aseguró Menotti. No obstante, le regaló el beneficio de la duda a Holanda al mencionar a uno de sus grandes amigos del fútbol: Johan Cruyff. «Por suerte no vino a ese Mundial. Tal vez la final habría sido distinta».

El periodismo post mundial 78

Párrafo aparte tuvo para el comportamiento de un sector de la prensa tras el regreso de la democracia. «El Flaco» no olvida y disparó: «Periodistas que en el 78 estaban atrás de la selección, después se hicieron revolucionarios y se acordaron que Argentina había sufrido un golpe de Estado».

Le molestó que después de la Guerra de Malvinas apareciera un «grupo de importantes periodistas a los que les costaba hablar bien» de la selección del 78. «Esos periodistas trabajaron durante la dictadura, no estaban secuestrados», sentenció. En cambio, según Menotti, «los que sí fueron perseguidos y torturados son los que justamente mejor hablan de ese equipo«.

Evidentemente, que se vincule a esa selección con la oscuridad del gobierno militar sigue siendo un tema de debate.

Con 81 años en el lomo, Menotti manifestó su postura ante esas especulaciones: «Nunca se entra a una cancha de fútbol para jugar para Perón, Evita, un dictador o un presidente de la República. Yo juego para la gente».

Maradona y Grondona

Hace unas semanas, también en diálogo con La Central Deportiva, Leopoldo Jacinto Luque contó que, previo al Mundial, el entrenador le anticipó que iba a dejar afuera de la lista a Diego Armando Maradona. Y «el Flaco» ratificó los dichos de Luque.

«Maradona tenía 16 años y había gente con mucha experiencia en ese puesto, como Villa, Alonso, Kempes y Larrosa. Era difícil sacar a esos jugadores», sostuvo. Además, pensó en otros futbolistas que podían jugar en varios sectores de la cancha.

De hecho, hoy, a la distancia, para Menotti ese episodio fue un «dolor menor» y así lo explicó: «Yo sabía que a Diego lo iba a tener en el juvenil del año próximo y sabía que iba a jugar tres o cuatro mundiales». Incluso, al rosarino más le costó cortarle la ilusión a otros futbolistas: «Más me dolió dejar afuera a gente que se despedía de la selección como (Humberto) Bravo y (Víctor Alfredo) Bottaniz».

La percepción que tuvo en esa charla con Luque no falló: Maradona jugó cuatro mundiales y junto a Ramón Díaz y compañía la rompió en el Mundial Juvenil de Japón 79. «Fue uno de los equipos que más me hizo disfrutar del fútbol», describió.

Si bien aclara que no es amigo de Maradona, no escatima elogios hacia el Diez. «Tenía tanto barrio, tanta calle en la cancha. Era un ángel«.

No solo lo elogia: también lo defiende a capa y espada. «En el Mundial 82 bajamos un poco el nivel, pero también fuimos robados, porque nunca en mi vida vi las patadas que le pegaron a Maradona. Fue una persecución intencionalmente violenta», dijo Menotti.

Consultado sobre si a algún otro jugador los rivales salían a cazarlos como a Diego, el técnico respondió que sólo a Pelé. «Le pegaban, pero él también era temerario en sus reacciones. Diego se defendía jugando», afirmó, pese a que en ese Mundial de España 82, cansado de recibir tantas faltas ante Brasil, Maradona se fue expulsado por un planchazo.

Pero si respaldar a Maradona se trata, Menotti quiebra una lanza por él y el doping que lo dejó fuera del Mundial de EE.UU. «Lo asesinaron en el 94 y lo que más me dolió fue la falta de reclamo. Cuando dijo que le cortaron las piernas, se las cortaron de verdad. Nadie lo defendió de una decisión cobarde y autoritaria. No tuvo ni abogado», expresó, apuntando directamente a Julio Grondona.

¿Por qué nadie lo defendió a Diego? Para el Flaco no hay dudas al respecto: «Porque el presidente de AFA estaba en FIFA». Además le apuntó a Joao Havelange y Carlos Lacoste, quienes ostentaban el poder en ese momento junto a Grondona. «Como a Diego ya no lo podían controlar y tenía otras opiniones a ellos, ya no les convino tenerlo adentro de una cancha».

En el último tiempo, Fernando Signorini, Luis Islas y Abel Balbo pusieron en duda que realmente Maradona haya tomado una sustancia prohibida en EE.UU.. y Menotti se sumó a ellos. «Evidentemente estaba tomando algo que era una pelotudez grande como una casa, que no tenía nada que ver con las drogas. Es más: tengo dudas si tomó algo».

Esas diferencias con Grondona lo llevaron a Menotti a no pisar la AFA por más de 35 años. «No entré más desde 1982, hasta que ahora me llamó Claudio Tapia», detalló, apuntando otra vez contra Grondona. «El fútbol argentino muere en el 90 cuando Julio termina siendo más un hombre de la FIFA que de la AFA«, opinó.

El mandamás de AFA ya tenía los logros deportivos y ahora tenía que ir por otros objetivos. «En el 90 la fuerza política de Grondona fue diferente, porque el éxito deportivo era muy grande: Mundial juvenil 79, campeón en el 86, subcampeón en el 90 y encima tenía a Maradona», describió el Flaco.

Scaloni, Aimar y compañía

Afuera de la AFA por casi cuatro décadas, hoy se desempeña como director de selecciones nacionales y en la entrevista no ocultó su satisfacción por el presente de Lionel Scaloni y quienes lo rodean.

«El cuerpo técnico de esta selección tiene los avales suficientes para ser creíble. Tengo una alegría al hablar con ellos porque parece que nacimos juntos», aseveró, con un entusiasmo indisimulable.

A su vez, ratificó su apoyo al confirmar que fue él quien pidió la extensión del vínculo de Scaloni con la AFA. «A nadie le produce alegría estar a prueba en la selección. Por eso le dije a Tapia que el contrato tenía que ser hasta el Mundial».

Los buenos conceptos de Menotti incluyen no solo al director técnico, sino también a Walter Samuel, Diego Placente, Roberto Ayala y especialmente a Pablo Aimar.

«Hablo permanentemente con ellos. Son muy aplicados y tienen muchas ganas porque han vivido la Selección», manifestó, dejando en claro su debilidad por el «Payasito»: «Tengo una relación especial con Aimar… lo veo como mi jugador, mi entrenador y mi amigo».

El ex director técnico de Barcelona, Independiente y Sampdoria, entre otros, también respaldó la idea de Scaloni de jugar en otros estadios: «Nuestra intención es que el jugador sienta que hay gente que tiene un ‘corazonazo’ para la selección».

Reconoció que es difícil jugar en el interior, por los problemas de calendario, pero explicó que la primera razón que debe entender un futbolista es saber a quién representa. «Uno no representa ni al gobierno, ni a la policía, ni a las empresas. La gente te va a ver por lo que sos», sostuvo.

Su análisis no se limita al fútbol como deporte, sino que lo abarca como hecho cultural. «Hay que dimensionar la música que generan nuestros jugadores y nuestro público. Una música que es de silencio cuando no salen las cosas bien; de queja en situaciones graves; que es aplauso cuando algo gusta y es delirio ante grandes jugadas y futbolistas. El público argentino juega«, definió.

Basado en ese sentimiento, dijo que le dan risa los partidos por TV con muñecos en las tribunas. «¿Se imaginan al Polaco Goyeneche en un escenario cantando a una platea de muñecos? ¡Ni sube!», bromeó.

Messi

Con la autoridad que le dan los sesenta años que lleva en el mundo de la redonda (debutó en 1960 como jugador de Rosario Central enfrentando a Boca), puso a Lionel Messi en el lugar de los mejores de la historia.

«Hay cuatro que son imposibles: Distéfano, Pelé, Cruyff y Maradona. Y apareció un quinto que podría ser Messi», señaló, al tiempo que destacó que «lo más maravilloso de la Pulga es que lleva más de 10 años siendo figura».

Obviamente también rechazó a quienes aún le apuntan al astro del Barcelona por no ganar una Copa del Mundo.

«Como en este país nunca buscamos culpables – dijo, irónicamente- se nos ocurrió que Argentina no sale campeón del mundo por culpa de Messi; cuando en realidad hemos llegado a los lugares que hemos llegado gracias a él. Ha ganado clasificaciones solo», concluyó.

El mensaje para Bilardo

Por último, cerró la charla con un emotivo mensaje hacia su «eterno rival», Carlos Salvador Bilardo: «Lo mejor del mundo para él y su familia. Escuché que está mucho mejor. Él es fuerte, es un luchador. Que se recupere así seguimos peleando».