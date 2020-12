Menos consultas, menos viajes en la terminal de ómnibus bahiense

Durante los últimos días volvieron los viajes en micro de larga distancia, pero por ahora son pocos los que consultan.

Según comenta personal de algunas empresas, salen con menos frecuencia, ya que no pueden llenar los colectivos por el Covid-19 y porque además la gente aún está indecisa y otros “tienen miedo” de viajar.

Aunque también hay turistas que no solo piensan en las fiestas, sino también en las vacaciones y el motivo principal en muchos es el tiempo que pasaron sin ver a familiares y no tienen otra forma de llegar a destino que no sea en colectivo.