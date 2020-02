Menem reapareció con una polémica: «A Néstor lo mató la mujer, la castigaba feo»

A los 85 años, el expresidente Carlos Menem reapareció en los medios con explosivas declaraciones. Habló de su intimidad y hasta se animó a opinar sobre el fallecimiento de Néstor Kirchner: «La muerte de Néstor quedó en duda, muchos sostienen que lo habría matado la mujer», disparó. Y agregó: «Néstor la castigaba feo».

Las declaraciones fueron formuladas en el programa «No se puede vivir del amor», que se emite por La Once Diez. «En un acto cuando yo era presidente -agregó-, Kirchner dijo cualquier cantidad de cosas a favor mío. Yo dije: este va a ser el primero que me va a dar una puñalada y así fue».

Aún así, valoró que el gobierno de Cristina Fernández «logró cosas que beneficiaron a la Argentina», entre las que destacó la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario. De todos modos, calificó a la ex mandataria como una mujer soberbia, y hasta negó sentirse «atraído» por la ex mandataria como mujer. «Nunca me gustó», sostuvo Menem en la nota levantada por el sitio Bigbangnews.com

Procesado en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, Menem convive nuevamente con Zulema Yoma, su esposa en los tiempos en que era mandatario: «Fue, es y será mi único y gran amor. Soy lo que soy gracias a Zulema. Yo era una bala perdida, ella me puso en el camino».

Uno de los temas de los que más habló el ex mandatario fue acerca de su sexualidad. «Que yo recuerde, no he estado con un travesti…creo. Han pasado tantas cosas en mi vida».

«Nunca un hombre intentó seducirme. En esos momentos yo no lo hubiera permitido. No sé ahora», dijo entre risas. Dijo que nunca se disfrazó de mujer, pero sí me disfrazaba de árabe.

Y soltó: «Sabía que Federico Klemn y Ante Garmaz decían que estaban enamorados de mí, pero nunca me lo dijeron en la cara».

«Si un nieto me dice que es gay lo saco de la familia (risas). No, en serio: ser gay en la actualidad no es ningún pecado. Yo quise tratar el tema, pero se me tiraron con todo. Por eso una virtud de Cristina fue tratar la ley de Matrimonio Igualitario», resaltó.