¡Mejor soltera, que mal acompañada! Selena Gómez renunció al amor

Parece que Selena Gómez ha decidido ponerle fin por los momentos a su etapa de ‘romances’, y es que la cantante y ex estrella de Disney aseguró que se encuentra actualmente disfrutando de su vida de soltera.

La intérprete de 28 años, reveló que no está interesada en tener citas ni comenzar una nueva relación, esto surge tras los últimos fracasos sentimentales que Gómez experimentó junto a músicos como Justin Bieber y The Weeknd.

Estoy soltera, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay muchos aspectos positivos de estar soltera y se trata de disfrutarlos cuando estás en esa etapa de la vida, comentó en una entrevista reciente para la revista New

Selena destacó que le encanta estar soltera, pero de existir la posibilidad de encontrar a su chico perfecto, aseguró que no se conformará con la arrogancia y la falta de confianza. Para ella, las cualidades ideales se encuentran en aquellos hombres que sepan apreciarla y tengan la posibilidad de hacerla reír.

Es gracioso para mí, solo tienes que ser gracioso. Si bien me gusta un chico que tiene confianza en sí mismo, realmente no me gusta la arrogancia

Asimismo, confesó que esta es una etapa importante en su vida, puesto que le ha brindado la oportunidad de enfocarse en su carrera y sus próximos proyectos personales. Selena regresó al mundo de la música en el 2019 con el estreno de Lose you to love me, canción que habla sobre una antigua relación amorosa, la cual muchos de sus fanáticos identificaron con Justin Bieber.

Tras la ruptura de su tormentosa relación con el intérprete de Sorry, Gómez decidió darse otra oportunidad junto al The Weeknd, romance que solo duró diez meses, finalizando en el 2017, mientras la actriz aseguró que terminaron en ‘buenos términos’, el cantante parece haber aprovechado la oportunidad para convertir su dolor en su álbum Melancholy.

Fue tan corto porque no tenía nada más que decir. Fue breve, dije todo lo que tenía que decir, comentó The Weeknd en una entrevista

Desde entonces Selena ha permanecido soltera por más de dos años, recuperándose de sus malas relaciones y esperando pacientemente la llegada del hombre de su sus sueños. “No sé si quiero un novio, pero estoy abierta a eso”