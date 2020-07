Megan Fox: el sorprendente pedido que le hizo Machine Gun Kelly, su nueva pareja

A mediados de mayo pasado, se conoció que Megan Fox y Austin Green decidieron separarse tras diez largos años de matrimonio y luego de haber tenido tres hijos: Noah Shannon, Bodhi Ransom y Journey River. El propio actor fue el encargado de anunciarlo, a través de un podcast que publicó. La noticia rápidamente tuvo repercusión. Sin embargo, un mes más tarde, la noticia pasó a ser otra: la actriz y modelo fue captada junto al cantante Colson Baker, más conocido como ‘Machine Gun Kelly’.

Al parecer, el duelo tras la separación con Green fue muy breve. De hecho, el entorno de la protagonista de películas como ‘Transformers’ y ‘Diabólica tentanción’, entre otras, blanqueó que está saliendo con el rapero estadounidense.



Escena en la que Megan Fox le pisa la cara a Machine Gun Kelly.

Incluso, el propio ‘Machine Gun Kelly’ fue entrevistado por el programa ‘Teen Vogue’, transmitido por YouTube, y fue consultado acerca de cómo fue que se dio la participación de Megan Fox en el nuevo video musical que lanzó hace pocas semanas.

Para la sorpresa de muchos, el cantante reveló la charla que tuvo con la modelo antes de que ella aceptara grabar las escenas del video: «‘Megan’, ya sabes lo que voy a preguntarte. Y ella me dijo: ‘Sí, literalmente me pedí una pedicura sólo porque sabía que me ibas a preguntar eso'».

¿De qué se trataba específicamente? Creer o reventar, Machine Gun Kelly le pidió que, en una escena, le pisara la cara con un pie. El artista indicó: «No es ningún secreto. Creo que los pies son hermosos. Y creo que Megan tiene los pies más hermosos que existen».

+ El video de la canción de Machine Gun Kelly: