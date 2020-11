Médicos aseguran que atendieron a un fantasma en un Hospital Chaco.

La misteriosa historia del “paciente fantasma” del Hospital Perrando no tardó en viralizarse a través de un hilo de tweets publicados por un médico chaqueño este fin de semana

Escalofriante relato del reconocido médico de Guardia Julio Picón. Él y otros profesionales de la salud atendieron, hablaron y realizaron estudios a un hombre que luego se esfumó de una habitación cerrada sin dejar rastro y cuya imagen tampoco quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Asi lo relato el Dr.Julio Picon:

“El paciente ingresó, lo atendió primero el personal de enfermería, después lo atendí yo y se le pidió una placa. Fue a Rayos, que queda en un pasillo del hospital. La técnica le saca la placa del tórax y luego va a la zona del revelado. Allí, ella cuenta que sintió escalofríos, miedo y una presencia detrás suyo, como que le respiraban cerca”, detalló Picón sobre la primera parte de la historia. Y continuó: “Obviamente, ella se asusta y sale del cuarto de revelado y se encuentra con que el paciente no estaba más en la sala de Rayos y la puerta estaba trabada del lado de adentro. No hay lugar donde pueda esconderse, son salas bastante grandes y no hay segundas salidas”, agregó Picón para describir la situación.

“La chica salió de ahí aterrorizada, vino a la Guardia y comentó el hecho. Nos asombramos y no lo podíamos creer. Por cuestiones de seguridad, fuimos con el personal policial y tratamos de indagar sobre qué pasó”, fue el siguiente paso tras perder al paciente. Sin embargo fue en vano, el hombre no fue encontrado. “El paciente aparentemente no existió”, señaló Picón.

No terminó ahí: “Al día siguiente, cotejando las filmaciones de seguridad descubrimos que no se ve nada. Son cámaras sectorizadas, se pueden ver como abren y cierran las puertas, pero no se ve que entre alguien, no se ve nada”. Incluso, Picón contó que la radiografía, que la enfermera recuerda haber tomado al “paciente fantasma”, “salió velada”. “Es como que se tomó a la nada”, sentenció.

Picón, que no supo cómo explicar lo sucedió al igual que sus compañeros que lo acompañaban esa noche, sostuvo que no es supersticioso pero reconoció que “cree que hay ambientes que evidentemente tienen una carga negativa o que se sobrecargan”. Mientras que los rumores que no tardaron en correr dentro del hospital señalaban que podría tratarse de “un pescador de Barranqueras, que desapareció en el río y no fue encontrado”.