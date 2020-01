“Me prostituyo porque no llego a fin de mes”: la dura realidad de Zulma Lobato

Zulma Lobato habló con Los Ángeles de la Mañana donde aseguró: “estoy contentísima porque me sacaron un riñón y me daban por muerta. Me salvaron”.

“Estoy muy bien de salud, me estoy cuidando y posiblemente para el 2021 tenga temporada en Mar del Plata. Yo quiero hacer revista porque debute en Mar del Plata y es mi segunda casa”, destacó.

Desde el año pasado Zulma Lobato no sólo confesó su difícil estado de salud sino también el económico dado que no tiene trabajo y no podía pagar por los servicios básicos. De hecho, durante su operación, grupos de seguidores pidieron donaciones para la mediática

Respecto a dicha realidad, planteó su preocupación por todas las chicas que deben prostituirse porque “una chica que ejerce la prostitución a los 40 o 50 años está muerta y no está bueno”, sostuvo.