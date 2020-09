Pablo Fernández pasó por los micrófonos de La Hora de Olimpo de 1ra y dejó sus sensaciones tras el vencimiento del préstamo con el Aurinegro.

Al no saber si se reanudará o no el torneo, Olimpo aún no confirmó su renovación y por eso el arquero debió volver a presentarse en Sarmiento de Junin, club dueño de su pase.

«Se me venció el 30 de junio el préstamo y el dueño de mi pase es Sarmiento. Como no hubo respuesta de Olimpo para una renovación del préstamo, me tuve que presentar el viernes pasado acá en Junin», comenzó explicando.

«El lunes me sometí al hisopado y ya mañana tendremos el resultado, así que si todo sale bien puedo empezar a entrenar a la tarde», agregó también.

A su vez, señaló: «El cuerpo técnico me dijo que la idea de ellos es que no se desarme el plantel, pero bueno es inevitable porque a muchos se nos venció el 30 de junio y es muy difícil volver a contratar a un jugador si todavía no se sabe si hay competencia, en ese sentido uno tiene que ponerse del lado de la dirigencia».

Y también admitió que habló con Alfredo Dagna antes de partir de Bahía: «Me dijo que en caso de que se vuelva a jugar, iban a preguntar por mi situación y si estoy disponible van a tratar de renegociar un préstamo».

Con respecto a su situación actual, admitió: «Mi idea es seguir sumando minutos sea acá en Sarmiento o en otro lado».

«Hasta el día de hoy sigo comprometido, tengo ganas de que Olimpo entre en el reducido, me toque estar o no, los chicos hicieron una esfuerzo enorme y la verdad que eso habla muy bien del grupo», expresó también.

Y finalizó diciendo: «Me sentí cómodo, pude sumar minutos y la verdad es que se formó un grupo muy lindo. Me gustaría volver a Olimpo y poder definir este torneo».