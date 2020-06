«Me da pánico este sistema que protege a los violadores», afirmó Lali Espósito sobre el fallo del fiscal ante la violación sexual a una chica de 16 años

La actriz y cantante grabó un emotivo y profundo mensaje refiriéndose al caso sucedido en Chubut.

El fallo judicial del fiscal Fernando Rivarola acerca de la violación sexual sufrida por una joven de 16 años en manos de seis varones desató la indignación de varias famosas debido a la reducción de la pena que impuso y la consideración del hecho como un acto de «desahogo sexual». Una de ellas fue Lali Espósito, quien emitió un profundo mensaje al respecto. «Me aterra traer una hija mujer a un mundo en donde fiscales como Fernando Rivarola le llama ‘desahogo sexual’ a una violación en manada», expresó la cantante.

«En casi todas las entrevistas que me hacen, sobre todo últimamente, me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo, o el sueño, o si lo estoy planeando o deseando. Me dicen jocosa y amorosamente si me imagino una mini Lali, ¿no?, una hija mujer. Yo siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo, o que no es el momento para mí, que me parece mucha responsabilidad», arrancó diciendo Lali en un mensaje que la convirtió en tendencia en la red social Twitter.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, la bailarina se sinceró y expuso: «Me da pánico, me da pánico que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio, me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de Ni una menos». Y luego, apuntó contra los responsables de la violencia de género y los femicidios: «Me da pánico este sistema que viola a la victima otra vez y protege a los violadores. Me da pánico. No voy a decir que pensaría en ser madre entonces cuando estos seres dejen de existir porque sería idílico, no va a pasar, sería muy naif de mi parte pensar eso. Pero sí, por lo menos, sentir que hay un sistema que no apaña, defiende, protege y abraza a seres asquerosos y malignos, como Fernando Rivarola a estos seis violadores».