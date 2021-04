Máximo Kirchner aislado por ser contacto estrecho de Alberto Fernández

Máximo Kirchner tuvo contacto estrecho con el Presidente y deberá aislarse para cumplir el protocolo y por prevención

Máximo Kirchner, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados el jueves último estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández que dio positivo de coronavirus.

El diputado deberá aislarse al igual que el resto del grupo de personas que estuvieron cerca del abogado que está cursando el coronavirus. El primer mandatario nacional se vacunó con las dos dosis de la vacuna Sputnik, esta sería la razón por la que sus síntomas son leves.

A primera hora de este sábado, el presidente Alberto Fernández dio a conocer que se había infectado de Coronavirus, el abogado cursaba unas líneas de fiebre y si estado de salud en general era óptimo.

Es así que el primer mandatario nacional expresó «Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal.He contactado a las personas con las que estuve reunido en las últimas 48 horas para evaluar si constituyen un contacto estrecho para que hagan el aislamiento».

«Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento.» agregó.

Para cerrar recordó «Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos».

Desde el Ministerio de Salud de la Nación catalogan de contacto estrecho a «toda persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos».