Maximiliano Tunessi: «El club viene cumpliendo»

El delantero de Villa Mitre, Maximiliano Tunessi, habló con Mundo Ascenso acerca de como vive tanto él como el plantel verdinegro, además expresó que están en plena negociación con la dirigencia para poder mantener las fuentes laborales.

Maximiliano ¿Como estás vos y el plantel de Villa Mitre en esta Cuarentena Obligatoria?

Es raro y difícil para todos. Acatamos todo lo que nos dicen desde el Gobierno Nacional y con el plantel nos seguimos entrenando bajo la aplicación ZOOM.

¿Cuál es su situación en cuanto a los sueldos y en cuanto a las fuentes laborales en Villa Mitre?

Nosotros estamos conformes con el club porque viene cumpliendo. Se comprometieron a cumplir lo que esta pactado. En ese sentido el club se esta portando muy bien al menos hasta el 30 de junio que es cuando se vencen la mayoría de los contratos.

Hay una intención de los clubes de la categoría que entre plantel y dirigencia se llegue un arreglo por el tema sueldos hasta el 30 de junio y posteriormente que se mantengan las fuentes laborales hasta diciembre con reducción de sueldos ¿Se habló de esta posibilidad?

Si esa posibilidad se habló pero no hay nada concreto, porque primero se habló lo que correspondía en cuanto a los contratos. El club manifestó que no va a dejar a nadie en libertad de acción. Eso nos deja tranquilos, hace dos años que estoy y nunca hubo problemas. En ese sentido estamos bien. Entendemos también la situación del club en cuanto a los ingresos que hoy no percibe.

¿Que mensaje le dejas a tu vecino, al socio e hincha de Villa Mitre que está realizando la Cuarentena Obligatoria y a aquellos que salen a trabajar de manera esencial?

Que nos sigamos quedando en casa, que cuando mejor hagamos las cosas, vamos a volver más rápido a reencontrarnos y a disfrutar del fútbol.