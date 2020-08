Mauro Viale fue acusado por la periodista Pilar Smith

La trayectoria profesional de la periodista Pilar Smith muchas fueron alegrías, momentos compartidos con colegas y artistas del espectáculo, corridas para cumplir con obligaciones y algunos sin sabores. Sobre todo en el comienzo de su profesión, la periodista no tiene un buen recuerdo de las horas al aire con Mauro Viale.

En aquel entonces, Pilar Smith comenzaba su recorrido por el mundo de las noticias, estaba embarazada por primera vez y la televisión le empezaba a dar popularidad. En Fiebre de Mauro por la noche, el viejo programa que salía por Canal 9, la comunicadora tenía como jefe a Mauro Viale con quien, según ella misma contó desde su cuenta de Instagram, no vivió una buena experiencia.

“Siempre suelo subir lindos recuerdos de mis primeros años en la tv pero esta vez les quería compartir esos terribles años que Viví trabajando con Mauro Viale”, comenzó contando Smith, en el escrito. “Yo feliz de estar embarazada por primera vez pero soportando muy malos tratos por parte de este ser siniestro de la televisión”, sumó en su categórico mensaje virtual.

“No obstante me quedo con todo lo que aprendí, lo que no te mata te fortalece. Por eso mi #tbt de hoy es cuando hacía fiebredemauroporlanoche en Canal 9”, agregó, apostando a quedarse con lo positivo de la experiencia, aunque haya sido imposible que lo malo se borrase de su memoria.

Smith recordó cuando trabajaba con Viale y se sinceró. “La verdad es que fue mi peor momento en tv”, expresó la conductora de Canal 26, en las tardes de los sábados. “Tal cual como dije, Mauro Viale me maltrataba estando embarazada”, sobre una etapa de su vida que solo tendría que haber significado felicidad.

Es muy triste pero la verdad es que Simón (su primer hijo) nació de muy bajo peso por los nervios que pasé en la última parte de mi embarazo. Esa fue mi experiencia, la pasé re mal. Pido disculpas pero no quiero dar más detalles…”.

Semanas atrás, fue Nancy Pazos, también periodista consagrada en lo suyo, quien recordó una mala experiencia con Viale, cuando ambos trabajan en Radio Rivadavia:

“Estando yo al aire en su radio, porque él era el gerente, entraba al salón de los productores y decía ‘esta mina es horrible, sáquenla del aire, no puede trabajar’… Me hizo una psicopateada detrás de la otra. Hasta que yo me cansé, salí al pasillo y le dije que «si fuera hombre debería cagarlo a trompadas”.