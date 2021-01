Mauricio Macri invirtió 14 millones de dólares en el canal LN+.

El ex presidente Mauricio Macri está decidido a ser nuevamente el candidato presidencial de Juntos por el Cambio en el 2023. Para ello no dudo en juntarse con algunos empresarios amigos e invertir por tres años 14 millones de dólares para que La Nación+ tenga una pantalla caliente y bien opositora. La cifra la dio Jorge Fontevecchia en el diario Perfil.

Ivan Schargrodsky, en su off the Record de Cenital, fue por más y nombró alguno de los empresarios amigos del ex presidente que se sumaron en esa millonaria inversión: Nicolás Martín Caputo, Marcos Galperín, Eduardo Cohen Watkins, Alejandro Macfarlane y el Grupo Techint, de allí que el nombre de Paolo Rocca ya no figura más en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Macri está decidido a jugar fuerte en el 2021 y en el 2023. Para las elecciones legislaturas su figura en CABA es Patricia Bullrich que encabecera la lista de diputados nacionales o en caso que Horacio Rodríguez Larreta quiera imponer a Vidal o al ministro Fernán Quiroz irá a internas. Los muchachos van a jugar fuerte en CABA y también en la provincia de Buenos Aires. Elisa Carrió es su aliada en territorio bonaerense y el ex presidente quiere en las listas a Miguel Angel Pichetto, Hernán Lombardi, Fernando Iglesias, Florencia Arietto y Maximiliano Guerra, entre otros.

Volviendo a la señal de LN+ fue incorporar con cifras millonarias a Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Alfredo Leuco, Luis Majul, Fernando Carnota, Pablo Rossi y Paulino Rodrigues. Continuarán Carlos Pagni, Laura Di Marco, Hugo Alconada Mon, Diego Cabot, Pablo Sirven, Willie Kohan y Gerardo ‘Tato’ Young. El compromiso es que a partir del 1 de marzo las editoriales incendiarias de estos personajes se publicaran al otro día en el diario.