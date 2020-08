Mauricio Macri aseguró que en Argentina «estamos en un estado de sitio»

El ex presidente, Mauricio Macri, criticó el modelo de cuarentena establecido por el Gobierno de Alberto Fernández

El ex presidente, Mauricio Macri, nuevamente criticó la cuarentena establecida por Alberto Fernández y aseguró que en el país «estamos en un estado de sitio».

El presidente de la Fundación FIFA se reunió hoy con sus compañeros de Juntos Por el Cambio vía Zoom y desde Francia expuso sus críticas a la cuarentena argentina: «Este modelo de cuarentena sin salida de Alberto Fernández no va más. La economía va a explotar totalmente». Los demás dirigentes de Juntos Por el Cambio también arremetieron contra la cuarentena que se está llevando especialmente en Buenos Aires. “La cuarentena ya no da más. El Gobierno de la Ciudad tuvo una actitud distinta que la Provincia de Buenos Aires”, afirmó Patricia Bullrich. En estas últimas semanas Mauricio Macri ya se había puesto en contra del modelo de cuarentena que se lleva a cabo en el país. Cuando llegó a Francia sostuvo que allí se podía respirar «aires de libertad». Elisa Carrió también había acompañado las palabras del ex mandatario al asegurar que «la pandemia está siendo utilizada con el objetivo de establecer un estado de sitio». «El decreto que prohíbe las reuniones, en realidad tiende a destruir los hogares porque tiende a destruir a la gente más cercana. Los hijos están con depresiones profundas y los grandes van a morir de soledad», agregó.