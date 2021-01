MasterChef: la sorpresiva decisión de Leticia Siciliani.

La actriz afirmó que no está a la altura de la competencia y tomó una resolución inesperada. Mirá el video y enterate qué pasó.

Los integrantes de Masterchef Celebrity (Telefe) experimentan un sinfín de emociones. En una edición por demás asombrosa, la actriz Leticia Siciliani sorprendió a toda la audiencia tras decidir abandonar el programa y dejarle su espacio a su compañera, Analía Franchín.

“Estamos en presencia de algo que no pasó nunca hasta ahora. Tener una participante que en reiteradas oportunidades manifiesta su deseo de no estar más acá”, afirmó con énfasis Germán Martitegui el pasado domingo y en plena instancia de definición ante las artistas. Acto seguido, Siciliani hizo un mea culpa y señaló que ya no encuentra a la altura de la competencia.