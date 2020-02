Massa: «El FMI planteó que la posición Argentina era cierta»

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se refirió al reciente anuncio que realizó el Fondo Monetario Internacional sobre la sustentabilidad de la deuda y afirmó: «El FMI planteó que la posición Argentina es cierta«.

«Una crítica que hago a nuestro gobierno es que no estamos contando el punto de partida, pero no plantearlo en términos de herencia. Las provincias no tenían las transferencias de subsidio al transporte. A Vialidad Nacional le dejaron un perno de 35 mil millones. Hay casi 600 funcionarios del gobierno anterior que siguen en sus cargos esperando que este gobierno les pague la doble indemnización, que están atornillados».

El Fondo planteó que la posición de la Argentina respecto de la deuda era cierta. Guzmán es un excelente profesional y tiene claro que esta es una pulseada donde se juega mucha plata. Argentina tiene vocación de pago, pero no tiene la capacidad. El Fondo es muy responsable de la situación de la Argentina actual porque financió fuga de capitales, gasto corriente, y de alguna manera le dio para la fiesta del ‘siga siga’ a Macri. Entonces el Fondo tiene que ser respetuoso de que la Argentina elija un camino que nos permita salir a los argentinos entendiendo que se equivocó».

«En 2017, advertimos que lo que estaba haciendo el gobierno de Macri le robaban al corto plazo el 20% de poder de compra a los jubilados y además generaba una fórmula que era insustentable porque se espiralizaba por la inflación. Un nuevo índice tendrá en cuenta recaudación, suba de salario, crecimiento de la Argentina y recursos, lo que va a permitir es que los jubilados estén atados a la discrecionalidad de los funcionarios».