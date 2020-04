Massa aseguró que «este Gobierno no tiene nada que ocultar»

«En este momento, la tecnología nos permite romper la barrera del espacio físico y seguir conectados. Agradezco el esfuerzo que desde la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y el Ente Nacional de Comunicaciones hicieron para escuchar las críticas y sugerencias de esta Comisión», había dicho ayer Sergio Massa.

Diputados de la oposición como Luis Juez se opusieron a las sesiones virtuales y aseguraron que era necesario que se retomen las sesiones presenciales: «Estoy indignado, yo me hago cargo de los temas que son de mi responsabilidad. Si hay que sesionar, tengo el auto listo. No quiero que me paguen la nafta, nada. No soy un ñoqui ni un vago”.

En diálogo con Radio La Red agregó: «No están corriendo los casos, hay una suspensión. Yo no haría las sesiones de modo virtual, en veinte o treinta días vamos a tener que tratar algunos temas y se requiere debate presencial”.

En cuanto a la modalidad de la viodeconferencia afirmó que es «un embole» y que algunos diputados no se comprometen con la tarea: “¿Quieren que discutamos algo por videoconferencia? Digan cuál es el tema y lo hacemos. Igualmente, las videoconferencias que hicimos son un ‘embole’. Más allá de que hay algunos que le ponen ganas, muchos se desconectan”.

«Es todo una picardía, te llevan la pelota al banderín del córner y te entretienen un rato. No hay tema de discusión. Si quieren reunir a la Cámara, lo pueden hacer en un estadio”, continuó. Y finalizó: “Si quiere saber por qué no sesionamos, pregúntele a Sergio Massa».