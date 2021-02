Marvel presentó durante el Super Bowl LV el tráiler de Falcon y el Soldado del Invierno

Marvel Studios aprovechó el Super Bowl LV para mostrar el nuevo tráiler de The Falcon and the Winter Soldier, la próxima serie original que tendrá Disney+.

Mientras los fanáticos disfrutan del éxito de WandaVision, Marvel Studios aprovechó el Super Bowl LV de este domingo 7 de febrero entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs para presentar el tráiler de su próxima serie original en Disney+: Falcon y el Soldado de Invierno.

La miniserie de televisión creada para Disney Plus por Malcolm Spellman estará basada en los personajes de Marvel Comics Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Soldado del Invierno). Está ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) y los eventos tienen lugar después de la películas Avengers: Endgame de 2019.

¿Cuándo estrena Falcon y el Soldado de Invierno en Disney Pus?

La nueva serie de Disney+ The Falcon and the Winter Soldier tendrá su estreno el próximo viernes 19 de marzo de 2021 a través de la plataforma de streaming Disney Plus.