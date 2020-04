Marucha: el nuevo corte barato que se ganó su lugar en el asado

Llenar la parrilla para el asado cada día cuesta más pero llegó un nuevo corte de carne para volver a disfrutar los domingos bajo el sol, Marucha.





La cuarentena está haciendo que todos los que llevan un cocinero dentro lo saquen a la luz y haga todo el listado de recetas que tiene guardadas. El asado nunca puede faltar pero los precios están cada días más alto pero hay alternativa, Marucha.

El corte de carne que está ganando un gran lugar dentro de la parrilla de los argentinos es la Marucha. Para aquellos que no saben de donde proviene ese corte, es la tapa que cubre los bifes anchos de carne vacuna.

El sector donde se encuentra garantiza un delicioso trozo de carne con poca grasa y mucho sabor. Si se cocina con tiempo se logra una textura tierna y agradable, y lo más importante económica para nuestros asados.





Para deleitarse con este nuevo corte de carne, se puede hacer entero como si fuera un pedazo de vacío o en sándwiches que nunca fallan. Pero la cocción se da de una manera diferente.

Para lograr los mejores sándwiches de Marucha hay que seguir los siguientes pasos:

Ingredientes

-Marucha de Novillo

-Aceite de oliva

-Ajo

-Queso azul

-Panceta

-Tomates

-Lechuga

-Pan baguette

Preparación

1. Lo primero que debemos hacer como siempre cada vez que cocinamos es lavarse las manos y colocar la carne en una tabla de plástico siempre es mejor para que la carne cruda no contamine la madera.

2. Luego debemos desgrasar la carne. A pesar que es un corte que no tiene mucha grasa lo mejor ya que haremos unos sándwiches es cortar la que tenga alrededor para que sea más cómodo comerlo.





3. A la hora de cortar la Marucha para hacer unos bifes hay que tener en cuenta el grosor del churrasco. Lo recomendable es que sea entre 1 dedo o 1 dedo y medio para poder hacer rápido en la parrilla y no correr riesgos que quede crudo o pasado.

4. Ahora sí, todo el fuego que tengan, brazas calientes, van directo a la Marucha. La idea es que lleve mucho fuego y la hagamos vuelta y vuelta para que quede jugosa por dentro.

5. No hay que salarla para eso está la panceta. Cuando armes el sándwich no uses sal y ponele un poco de aceite de oliva para que quede más sabroso. Y ya tenés tus sándwiches de Marucha, rápidos, fáciles y baratos.