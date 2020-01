Maru Botana admitió que un día perdió a su hija en el subte de Nueva York: “Se quedó dormida”

La siempre divertida Maru Botana estuvo de invitada en “Corta por Lozano” y contó como fue el día que perdió a su hija en New York.

“Corta por Lozano”, programa de Telefe conducido por Verónica Lozano, recibió a la siempre divertida cocinera y conductora Maru Botana, quien dijo presente en el consultorio junto a sus siete hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y María Inés.

Resulta que durante la terapia laboral, Maru Botana contó muchas divertidas anécdotas sobre la convivencia familiar y agregó que es habitual que por la cantidad de actividades que tiene la familia diario, suele pasar que se olvida de las cosas como por ejemplo una vez en Uruguay que se olvidó el documento de uno de sus hijos.

“Yo me acuerdo que en Disney perdiste a uno de los chicos” recordó Vero Lozano en un momento, pero no quedó ahí poque Maru Botana Agregó entre risas: “En el subte de New York, María Inés se quedó dormida… Y una señora empezó a golpear la puerta diciendo ¡la nena, la nena! por suerte la señora se puso como loca, abrió las puertas y salió… Un estrezaso que no te puedo explicar” contó la cocinera.





“Siempre sentí que mi vida, la familia y el trabajo es un 360. Disfruto un montón de mis hijos aunque termino agotada a veces. Me voy arreglando. Bernie se va los martes al campo y vuelve los viernes a la noche. Pero lo que más me agota son los chats de mamis”, se sinceró Maru, entre risas.

También tuvo tiempo para comentar como es cada uno de sus hijos: “La que más cocina es Sofi y, el más rebelde, Matías. El más ‘mamero’ es Juani, y todos traen a sus amigos a casa. Me encanta eso”, reveló finalmente.





Fuente: Telefe