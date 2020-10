Martín Lousteau: «Tengo ganas de ser jefe de Gobierno porteño»

El senador opositor analizó la actualidad nacional y reconoció sus ganas de formar un espacio político de cara al futuro.

El senador por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau realizó declaraciones el viernes pasado pero dadas a conocer este domingo sobre diversos temas de la actualidad nacional, entre los cuales resaltó la decisión del Senado de extender el formato virtual de las sesiones tras un acuerdo entre Cristina Fernández, presidenta de la Cámara Alta y Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Cambiemos.

«Nosotros creemos que el funcionamiento virtual tiene que emular en lo máximo posible al funcionamiento presencial. Y hay algunas cosas de la virtualidad que no son así, y en donde el kirchnerismo hace abuso de poder. Y muchos de nosotros estamos convencidos de que frente al avasallamiento hay que plantarse», dijo al respecto Lousteau. «Tuvimos una discusión muy profunda si había que avalarlo o no, y un grupo pensamos que era muy importante no avalarlo y porque no corresponde. Y además presentamos un amparo», agregó sobre la discusión interna en el espacio político.

Por otro lado, consultado sobre los problemas generales que atraviesa el país, el senador analizó: «Argentina está atrapada en ciclos de no crecimiento desde hace medio siglo, crecemos menos que la mitad del promedio del mundo. Vamos a tener hacia fin de año el mismo PBI por habitante que en el 73, peor distribuido. Con mucha más pobreza y más desigualdad». Y después, aseguró: «Gran parte para mí de por qué eso ocurre, de por qué Argentina tiene crisis, tiene que ver con que nuestro Estado ha perdido productividad o calidad con respecto a otros estados del mundo».

«Lo que viene todavía en mi opinión es muy grave, entonces yo creo que la incertidumbre de la gente no está solamente dada por el contexto, la preocupación y la incertidumbre, sino porque no ven un rumbo futuro«, afirmó el funcionario en declaraciones a Infobae. «Es imposible dar tranquilidad económica en estas condiciones si no tenés tranquilidad política (…) La microeconomía no te puede resolver las inconsistencias macroeconómicas. Vos no podes resolver con medidas chiquitas cuando tenés desalineadas variables grandes», continuó el senador.

Finalmente, reconoció: «Sí, tengo ganas de ser jefe de gobierno, pero además tengo ganas de construir un espacio más grande que pueda generar«. En ese sentido, explicó: «Uno de los grandes legados del presidente Macri es que dejó un 41% que si va a buscar el otro 10 vuelve a ganar. Y eso es capaz de generar otro comportamiento del sistema político en Argentina, con la alternancia real de que si hay que ir a buscar al del centro para convencerlo vamos a ir acercando posiciones y la dinámica sistémica no va a ser tan centrífuga».