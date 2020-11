Martín Cirio: «Están haciendo una carnicería conmigo».

Este miércoles trascendió que en el marco de la denuncia contra Martín Cirio por «apología de la pedofilia», se realizó el pasado 2 de noviembre un allanamiento en el que se secuestraron una serie de elementos tecnológicos y de almacenamiento. El youtuber salió al cruce de la información, desmintió el procedimiento y aseguró que están haciendo «una carnicería» con él.

Sin embargo, a pesar de la documentación presentada por Sarbubi Benítez, La Farona retomó su cuenta de Instagram para desmentir la actuación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Fiscalía N° 29, donde radica la denuncia en su contra.

«A mí no me allanaron», aseguró en youtuber en un nuevo video publicado en sus historias de Instagram. Y continuó, indignado: «Están haciendo una carnicería conmigo, ya se están zarpando con todo lo que están diciendo. Me siguen dando con algo que es mentira, que quieren disfrazar de verdad».

«Juegan con esta desventaja que tengo de que no puedo hablar mientras ellos sí pueden decir cualquier cosa, pueden llenar todo de mentiras», aseguró el influencer de 36 años de edad.

Y advirtió amenazante: «Yo por ahora no puedo hablar, pero cuando hable y cuente todo lo que me está pasando… Están cometiendo delitos a lo loco, y estos misiles que me están tirando a mí, que no me voy a hacer el superado, por supuesto que me impactan, y ustedes saben quiénes son los que están tirando estos misiles, les van a volver a ustedes en forma de bomba atómica».

«Lo que están haciendo es criminal y con tal de tener un poco de cámara, más rts, no les importa nada, son capaces de cualquier cosa, de caga.. la vida a alguien acusándolo de algo gravísimo que no hizo y quieren disfrazarlo como que sí lo hizo, y no», señaló Martín Cirio, quien fue denunciado luego de la viralización de unos mensajes publicados por él en un espacio que va desde 2010 a 2019 donde hace referencias sexuales hacia menores de edad.

En cuanto a los resultados del allanamiento, que si bien él desmintió sí se llevaron a cabo, exclamó escandalizado: «Dicen que agarraron 89 pendrives, ¡es un montón! ¿Qué soy? ¿Una casa de computación del año 2005? ¿Qué tengo, las temporadas de ‘Grey’s Anatomy’?», ironizó. Y lanzó: «Esto se transformó en una cacería de brujas, y les va a pesar», dijo, y cargó contra el abogado que lleva adelante la denuncia en nombre de una víctima de abuso infantil.

En una última serie de clips, La Farona reiteró su queja por los supuestos «puntos de rating» y «rts» que «algunos» estarían buscando al dar a conocer datos como el acta de allanamiento, entre otras cosas.

«Además, lo que hacen con esto es entorpecer la investigación de la Justicia, que es verdad que está ocurriendo, y está muy bien, la investigación no quiere decir nada. Yo puedo denunciar a cualquier persona por cualquier cosa y la van a investigar, eso está pasando. Pero poniendo todo esto, a esa gente, ¿le importa de verdad las víctimas de las cosas más horribles que pueden pasar en el mundo? ¿O les chupan tres huevos y los único que les importa es un rt más?», señaló.

«Cuando yo pueda hablar va a arder Troya, voy a hacer un video en Netflix, una charla en TED de una hora», concluyó junto a respuestas que le llegaron por su descargo.