Martin Baclini sin barbijo y en un bar:. ¿Rompió la cuarentena?

Mientras sigue la pandemia por coronavirus, Martín Baclini se mostró en una fiesta junto a un amigo.

Martín Baclini se mostró en una salida nocturna.

Alejado de los conflictos mediáticos que supo mantener con Cinthia Fernández, Martín Baclini se mostró durante una salida nocturna y junto a un amigo. Mientras disfrutaban de unos tragos en un bar, se filmaron e incluso cantaron juntos. Ante los posibles cuestionamientos, el empresario aclaró el motivo.

Dado que gran parte del país se encuentra bajo una cuarentena estricta, Martín Baclini sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse tomando unos tragos junto a un amigo.

Feliz del momento compartido, Martín Baclini aclaró la situación: «Estoy acá con Nachito, mi gran amigo, mi hermano del alma de la infancia. No me caguen a pedo que acá está todo permitido en Rosario. No me vuelvan loco. MIrá eh, qué linda ciudad. Los quiero».

De esa manera, el empresario reapareció luego de su polémica operación. Y es que antes de someterse a una cirugía por una hernia, acudió a la clínica pero durante el procedimiento no le detectaban las venas y terminó abandonando la clínica. Según trascendió, Martín Baclini habría hecho un «escándalo» y minutos antes de la intervención se negó.

Sin embargo, luego de unos días se animó a volver a intentarlo. Por eso, Martín Baclini volvió a la clínica y se sometió a la intervención quirúrgica. En sus redes sociales, el empresario informó: “Quiero contarles q acabo d salir d cirugía. Me operé de una pequeña hernia inguinal y salió todo muy bien. Agradezco la atención y excelencia del equipo de @SanatorioCentro. Ahora sí, preparado y motivado x un año al q hay q meterle toda la onda. Se vienen cosas muy lindas!”.

Martín Baclini al igual que Cinthia Fernández, eran dos de los participantes confirmados para el Bailando, sin embargo, ante la pandemia por coronavirus, el inicio del certamen se encuentra suspendido y cada uno inició con sus respectivos trabajos.