Marley y un emocionante video por el Día del Padre: «Gracias Mirko por hacerme el papá más feliz del mundo!»

En los primeros segundos del video sólo se lo puede ver al conductor mirando a un punto fijo mientras relata: «Cómo pasa el tiempo tan rápido. Me acuerdo como si fuera hoy mi primer día. Me emocioné, me divertí. Me encanta hacer, cada vez, más programas juntos y engancharme con cada una de tus nuevas aventuras. Nos fuimos conociendo cada vez más».

Y cuando el pareciera que se refería al televidente agrega: «Me acuerdo como si fuera hoy el primer día que te vi porque cambiaste mi vida para siempre» mientras la cámara cambia de ángulo se lo ve al conductor viendo en una pantalla un video de su pequeño. «Gracias por tanto amor hijo», finaliza el relato.