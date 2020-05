Marley habló sobre la posibilidad de darle un hermano a Mirko

Alejandro Wiebe, más conocido bajo su nombre artístico de Marley, contó que está evaluando la posibilidad de agrandar la familia y tener otro hijo.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, el conductor y reciente autor del libro infantil “Kisse”, volvió a hablar de sus ganas de darle un hermanito a Mirko: “Últimamente estoy todo el día en casa, como todo el mundo, y entonces tenés más tiempo a veces para pensar. Cuando (Mirko) se va a dormir, a veces me quedo pensando que estaría bueno, y estoy más tendencioso a pensar que sí, que lo quiero hacer”, dijo en nota con Catalina Dlugi.

Marley dijo que le gustaría que la donante -recodando que Mirko nació a través del alquiler de vientre que hizo en Los Ángeles- fue la misma persona, Brittany, pero explicó que no podría tener un segundo hijo con la misma portadora “Porque ella tuvo un problema al final del embarazo, yo tuve que ir rápido porque le subió la presión, ya sería un peligro para ella un cuarto embarazo”, dijo

«Voy a empezar en estos días a escribir y ver como es todo, porque también hay que esperar a que termine esta pandemia, no me arriesgaría”, señaló el conductor que ya había contado en agosto de 2019 sus ganas de ser papá otra vez.

Por otro lado, consultado sobre su infancia, y sus compañeros de colegio, el conductor de Por El Mundo en Casa (Telefe) recordó: “Yo zafaba (del bullying) por el humor, pero sí me daba cuenta que en gimnasia siempre me elegían último, todos armaban los equipos y yo era el último”. “Ellos preferían que hubiera una piedra tirada en la cancha antes que yo, pero no lo sentía mal porque era gracioso. Yo me llevaba muy bien con los más inteligentes y con los más de moda, con todos los grupos”, detalló.

Por último, reveló que uno de los personajes de su libro, «Kisse», Oma, lleva el nombre de su abuela y contó una anécdota de cuando falleció: “Volvimos del funeral, y del entierro, y cuando estábamos todos en el jardín se abre la puerta y entra ella de nuevo. ¡Imaginate el shock cuando la vemos entrar! ¡Tenía una hermana gemela! No había llegado. Había venido de Europa y en ese momento las telecomunicaciones no eran lo mismo que ahora. Cuando la vimos ahí fue fuertísimo. Después nos dimos cuenta que era la hermana gemela, pero en ese momento no sabés el shock”, concluyó.