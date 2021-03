Marina Acosta: “La movilización opositora fue antidemocrática”

La directora de la consultora Analogías sostuvo que se trató de un “ataque al gobierno donde no hubo propuestas”.

La directora de la consultora Analogías, Marina Acosta, analizó el contexto en el que se dará el discurso del Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa en la apertura del 138 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia señaló que «el discurso del Presidente va a girar en la agenda inmediata, el plan de vacunación y profundizar en el aumento de los ingresos reales. Que los salarios puedan alinearse con los precios y las tarifas. Me parece que va a hacer un llamado de atención a la oposición también».

Acosta resaltó que en la movilización opositora del día sábado «no había propuestas, son actos antidemocráticos» y cuestionó el «uso de bolsas mortuorias», como forma de ataque al gobierno.

Por otro lado, aseguró que «muchas de las cosas de agenda que propuso el Presidente el año pasado quedaron truncas por la pandemia” y reconoció que «siete de cada diez argentinos creen que los empresarios no colaboran en esta crisis».

Consultada sobre la realización de las PASO sostuvo que «cuando preguntamos sobre el tema aún no estaba en agenda de la opinión pública, así que no tengo nuevos números. Como consultora no nos gusta adelantarnos a los temas, falta mucho aún para la potencial elección».