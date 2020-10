Mariano Ferreyra: acto a 10 años de un crimen que conmovió al país

Hoy se cumplen 10 años del crimen de Mariano Ferreyra, jóven militante del Partido Obrero asesinado por una patota sindical en el 2010.

El Partido Obrero realizará un acto a las 12h en la esquina de Lujan y Perdriel, Barracas, horario y lugar donde fue atacada la movilización de la que participaba Mariano diez años atrás

Romina Del Plá, quien será oradora en el acto dijo: “Ayer, 19 de octubre de 2020, los trabajadores ferroviarios tercerizados del Roca y del Mitre se movilizaron por su pase a planta: los mismos objetivos que reclamaba la marcha en la que hace diez años le quitaron la vida a nuestro compañero Mariano. En la cuarentena hubo miles de despidos de trabajadores tercerizados, porque para ellos no hay derechos laborales que valgan. La lucha de Mariano y los compañeros de aquel piquete conserva toda su vigencia.”

“La causa de justicia por Mariano caló muy hondo en el pueblo argentino justamente por este motivo: Mariano representa una perspectiva de transformación social para terminar con la superexplotación laboral, con los negociados y con la burocracia sindical. La enorme movilización logró quebrar la impunidad y llevar a la cárcel a Pedraza”

“En estos diez años pasaron tres mandatos presidenciales. El segundo mandato de Cristina, todo el macrismo y ahora el gobierno de los Fernández. Los tres se apoyaron en la precarización laboral y en la misma burocracia, la de los socios de Pedraza. Es la misma que ahora entrega los despidos, convenios colectivos, las jubilaciones, los salarios, al ajuste que pactan con el FMI. Los tres sostuvieron a la policía que ayer quiso garantizar la impunidad de la patota y hoy es responsable del asesinato de Facundo Castro y de cientos de casos de gatillo fácil”

“Esta continuidad muestra que la bala que mató a Mariano Ferreyra salió del corazón de un sistema de explotación en descomposición. A diez años de aquel crimen y de la gesta popular que nos tocó organizar por el juicio y castigo a sus culpables, las banderas obreras y socialistas que levantaba Mariano están más vigentes que nunca. Esas banderas levantaremos en nuestro acto, sus compañeros del Partido Obrero.”

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, dijo: “A diez años del crimen de Mariano Ferreyra quiero destacar la vigencia de su lucha, pero no solo porque seguimos peleando contra la tercerización y privatización. Si no por los jóvenes que veo todos los dìas en mi militancia: los no aceptan las patotas, la precarización laboral, la imposibilidad de acceder a una vivienda, que luchan contra la impunidad y por justicia por Facundo Castro o Santiago Maldonado. Los jóvenes que siguen el camino de Mariano Ferreyra: los pibes en Guernica que pelean por su vivienda y por su futuro, la juventud que se organiza en los barrios, en las escuelas, en las universidades. Esas son las banderas de Mariano Ferreyra, las de los que luchan contra la impunidad de la represión, directa o tercerizada y que los asesinos de Facundo Castro y Santiago Maldonado paguen; de los que se movilizan por trabajo genuino, por sus condiciones de vida, para terminar con un régimen que depara a la juventud cada vez peores condiciones.”