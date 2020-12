Mariana Nannis arremetió picante contra Claudio Caniggia y Sofía Bonelli.

La mediática redobló la apuesta contra su ex pareja y su mujer y dedicó palabras muy filosas contra ambos.

Lejos de esconder la mano, luego de que Claudio Paul Caniggia y su pareja, Sofía Bonelli, denuncien a Mariana Nannis por hostigamiento y cyberbullying digital y le pongan un bozal legal frente a los continuos ataques en sus redes sociales, la mediática redobló la apuesta contra los tortolitos y con total impunidad, volvió a agredirlos con fuertes palabras.

«Estás muy gordo, parecés una ballena. Si te ve Greenpeace te protege, das pena», comenzó muy filosa la madre de Charlotte y Alexander Caniggia contra el padre de sus hijos y fiel a su estilo, con un tono muy polémico, hizo uso de la rima y la «poesía» tal como encaró hasta acá para ejecutar las agresiones via historias de Instagram con fotos de ellos.

En esa misma línea y sin tapujos, Nannis lanzó contra Bonelli: «Parece que no te cuidan, pero no me apena. Jodete por andar con el trolo del Faena», siguiendo con su postura de que la modelo y pareja del ex jugador de la Selección es un hombre que se operó para ser mujer, a quien según sostiene le dicen en el Conurbano «La cacho» e incluso, en su hilo de palazos digitales, aseguró que Sofía se había operado la nuez de adán y se había intervenido quirúrgicamente de pie a cabeza para pertenecer al género femenino.