María Laura Torre cuestionó con dureza a la ministra de Educación porteña

La secretaria adjunta de SUTEBA dijo que las críticas de Soledad Acuña a los docentes “son graves y berretas”.

La secretaria adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, cuestionó los dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sobre los docentes y aseguró que “esa es la matriz de pensamiento que comparte con Macri y Vidal”.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une destacó que las manifestaciones de Acuña “no sólo nos enoja porque son graves sino porque además son berretas”.

Torre dijo que “cuando la escuché me acordé de los últimos 4 años porque es la misma matriz de pensamiento. Es lo mismo, que cuando el ex presidente de la Nación dijo ‘caer en la escuela pública”” y agregó que es “igual que la ex gobernadora Vidal, que creía que los pobres no llegan a la Universidad, ella define el destino pedagógico de un alumno por la cuna”.

Además, Torre destacó que “esta mujer nos mira con desprecio. Es una cuestión de clase, incluso cuando menciona cuáles son los sectores que llegan a la docencia”.

Finalmente, Torre descartó que haya un pedido de disculpas porque “cuando lo hacen es porque pierden. Vidal, no pidió disculpas, se dio cuenta que se había equivocado. Los que están en estado puro, no piden disculpas, porque nos miran desde el lugar del desprecio”.